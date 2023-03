Las otras deudas que complican a Tonka: “Mucho Gusto” reveló nuevos problemas financieros de Tomicic

Nuevos antecedentes se conocieron esta mañana respecto de las millonarias deudas y demandas que tendrían bastante complicada a la animadora de Canal 13, Tonka Tomicic, quien sigue en la órbita de las investigaciones policiales y judiciales que involucran a su exmarido, Marco Antonio “Parived” López Spagui, en el caso de los relojes Vip y joyas robadas.

En esta ocasión fue el matinal “Mucho Gusto”, de Mega, el que aportó los detalles del contenido de las querellas presentadas en su contra por parte de la empresaria gastronómica Gladys González Núñez, más conocida como “La Cuca”, por su restaurante de parrilladas; el Banco Security, por la deuda impaga de los arriendos de un departamento de lujo que la figura del 13 vendió a la misma institución bancaria; y una empresa financiera, que la demandó por $40 millones.

Las demandas contra Tonka Tomicic

Todo, luego de vincularse a Tomicic en el juicio contra su marido, debido a los 76 cheques que entre 2017 y 2020 la modelo emitió en favor de Parived por un monto de $550.063.000, y que en su mayoría, la animadora no canceló gracias a la figura de firma disconforme de documento privado.

Según la periodista Paulina Allende de Salazar, las deudas de Tomicic habrían sido uno de los motivos por los cuales en 2018 la animadora vendió su lujoso departamento al Banco Security en unos mil 600 millones de pesos, el cual siguió habitando luego de firmar un contrato de arrendamiento por $11 millones mensuales.

Al no pagar dicho arriendo, relató la periodista, fue que el banco decidió demandar en 2021 a la conductora, en una querella que incluía la petición de devolución del inmueble y “el pago de $18 millones por concepto de arriendo atrasado más intereses” y otros $1.739 millones “por una cláusula estipulada en el contrato” de venta de la propiedad.

En "Mucho Gusto" entregaron nuevos antecedentes de los problemas económicos de Tonka Tomicic. Fuente: Mega.

Dicha acción judicial finalmente no prosperó en tribunales debido a que ambas partes llegaron a un acuerdo económico al mes siguiente.

El mismo 2021, prosiguió De Allende Salazar, el rostro de Canal 13 debió enfrentar otro nuevo juicio. Esta vez, de parte de una empresa financiera que reclamó el pago de 40 millones de pesos a la modelo y el embargo de un vehículo de marca Land Rover Range Rover 5.0, de propiedad de la figura televisiva.

Revelan faceta de vidente de Parived: aseguran que predijo accidente el año 1998

“Nunca hemos peleado con Tonka o Marco Antonio”: Farkas desmintió rumores que corren en el espectáculo nacional

Los problemas judiciales de Tomicic siguieron ese mismo año con la acción presentada por la dueña del restaurante “La Cuca”, quien en la misma solicitó a los tribunales que la animadora reconociera una deuda de $180 millones que había documentado con un cheque que, al igual que varios emitidos en favor de los negocios de Parived, fue rechazado por firma disconforme.

El conflicto judicial nuevamente no prosperó ya que los abogados de ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial, previo pago de un porcentaje de la deuda contraía por Tomicic con la empresaria gastronómica, quien se justificó por cercanos a su entorno de no exponer mediáticamente a la animadora.

Dan a conocer entretelones de la pelea entre Leonardo Farkas y Parived

“Hay una condena”: Latife lanzó feroz presagio sobre Parived y Tonka por el caso “relojes vip”

“Es una mujer, no le vamos a golpear el árbol caído, nos dijo. Esto ya lo está viendo tribunales y lo que agregan es que de estos 180 millones de pesos, aquí estamos con el protesto del Banco Security, documento que no había salido del banco, de estos 180 millones de pesos, ya en este proceso jurídico, Tonka ya habría reconocido, por medio de una transferencia, un abono de alrededor de 20 millones de pesos. Con eso reconoce, de alguna manera, que esa deuda es efectiva. Debe $160 millones aproximadamente y esto estaría en una etapa como de acuerdo”, puntualizó De Allende Salazar, quien expuso que de no pagarlos, la animadora se expone a que el juicio siga su conducto regular en tribunales, donde la empresaria podrá pedir el pago total de la deuda.