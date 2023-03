“Me encantó el resultado”: Carolina de Moras se lució con remodelación de su casa

La animadora Carolina de Moras sorprendió en sus redes sociales al mostrar el proceso de remodelación que realizó con sus propias manos en una parte de su casa, precisamente en la pared del pasillo de entrada. “Cuando conjuga todo, las ganas, el tiempo y la paciencia…”, escribió junto a un video donde se ve tomando medidas, cortando y pintando.

“Después de darle muchas vueltas por que encontraba que ese pasillo estaba muy fome y se veía sin estilo. Busqué a alguien que lo hiciera y no me fue bien, así que me aventure sola y estuvo bastante fácil, pero trabajoso…(desde el viernes a Lunes) pero me encantó el resultado”, contó a sus seguidores, preguntando qué les pareció su trabajo.

Además, ante la cantidad de consultas que recibió, entregó los tips para quienes deseen aventurarse en la remodelación de sus viviendas.

“Las molduras me costó mucho encontrar así que decidí usar pilastras y los mezclé con guardapolvo (así de simple ) pero no los plásticos si no los que son como de madera. Quedó mejor que con las molduras de yeso, porque te permiten más flexibilidad en el caso que el muro no esté tan parejo”, señaló.

Carola de Moras entregó tips

Respecto a la pintura, “compré en una tienda de ferretería grande al igual que las molduras. Valen súper barato, les mando el color en mis stories y las molduras que utilicé”.

Por supuesto, su trabajo se llenó de halagos, recibiendo varios mensajes felicitando el resultado.

“Que seca”, “Seca Me siento identificada porque acá yo instalo todo en casa, lo último que hice fue cambiar de lavamanos de pedestal a vanitorios en los baños jajaja”, “Que seca!!! Te pasaste. Deberías conducir la versión chilena de ese programa argentino de manualidades en el hogar. Eres seca!”, “A noooooo! Te pasas!! Onda como no tienes naaada mas que hacer!! Jajajaj te amo! Te quedo precioso!”.