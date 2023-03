“No me gustan las encerronas”: Pablo Mackenna critica dichos de Eduardo Fuentes a Presidente Gabriel Boric

El periodista Pablo Mackenna se refirió a la entrevista exclusiva de “Buenos días a todos”, cuando el conductor Eduardo Fuentes le recordó un compromiso incumplido al presidente Gabriel Boric.

En concreto, Fuentes apuntó al caso de Emiliano, un bebé diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal tipo 1 que necesita el medicamento más caro del mundo.

[ Presidente Boric se defiende ante pregunta de Eduardo Fuentes tras compromiso incumplido: “No estoy aquí para vender humo”. ]

“El Presidente estuvo acá el año pasado en el programa y yo le entregué en su momento una carta de Vanessa, la mamá de Emiliano. Bueno, me contacta la familia de Vanessa y me dicen que hasta ahora no han tenido ninguna respuesta por parte de la autoridad. Esto fue un compromiso suyo y usted se lo entregó luego al Ministerio de Salud”, señaló el conductor del matinal.

En esa misma línea agregó que “Emiliano todavía no tiene una solución a la solicitud de acceder al medicamento más caro del mundo y esta es una solicitud de muchos otros pacientes. Se lo planteo para que pueda ver qué pasa ahí. Es un requerimiento urgente”.

Por su parte, el mandatario se comprometió a revisar el caso “inmediatamente”, y aclaró que “yo di la instrucción de que se pusieran en contacto con Vanessa. Ahora, a mí me llegan infinitas solicitudes todos los días y lamentablemente no a todas se les puede decir que sí. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para encontrar una solución”. Además aclaró que no estaba para “vender humo”.

[ “Aún espero una respuesta que él prometió”: Nueva huelga de hambre de madre de bebé que necesita costosa medicina ]

En este contexto Pablo Mackenna, al tanto de la situación, lanzó una directa crítica a su colega Eduardo Fuentes, exponiendo que “A mí me parece que se le tenía que decir y pedirle una respuesta concreta porque un niño no merece eso, pero se hacía en privado”, expuso el ex CQC.

En su cuenta de Twitter, el ex CQC expresó su desacuerdo señalando que “no me gustan las encerronas y menos cuando es un tema particular elegido entre cientos equivalentes por el conductor. Muy yoyó y mi cruzada”, sentenció.