“Quedé medio traumada”: Tutú Vidaurre sufre inesperado percance luego de comer arroz con gusanos

La actriz e influencer María Jesús “Tutú” Vidaurre relató en sus redes sociales el desagradable percance que sufrió el pasado lunes luego de comer unos pocillos de arroz de un paquete que contenía larvas y gusanos.

Un impasse que la exfinalista de Masterchef Celebrity dejó en evidencia en las historias de su cuenta de Instagram y que posteriormente desarrolló en conversación con lun.com.

La fobia de María Jesús Vidaurre

“Me comí un gusano. Qué asco, jajajá. Que terrible, me muero (...) mi mala suerte. Me iba a hacer un arroz y había un paquete abierto, pero lo vi y tenía como una telita que uno dice, ay no. Chao, lo boto”, relató la actriz, quien incluso luego de abrir un paquete nuevo para cocinarse volvió a toparse con otro gusano en su comida.

“Abrí uno nuevo, me hice un arroz. Ayer (lunes) estaba con la guata adolorida, así que sólo iba a comer eso. Me comí tres pocillos de arroz enteros. Estaba feliz y -de repetente- veo un gusano. Como que me miraba (...) no, te juro que casi me muero”, contó Tutú, quien además de su incertidumbre respecto de si ingirió algún gusano en su comida, quedó traumada puesto que le tiene fobia al invertebrado animal.

“Lo único que me dan arcadas son ellos y encima, me salen en la comida. Malísimo. Me fui a acostar del enojo”, reconoció la actriz, ya resignada ante una eventual indigestión.

La actriz publicó en sus redes sociales el hallazgo del gusano en su arroz. Fuente: Instagram @tutuvidaurre.

“Imagínate la cantidad de huevos que probablemente me comí. Es imposible que no haya comido ni uno. Estaba de muerte, sí o sí me comí algo. Ojalá no me haga mal”, relató.

“Me asusté porque ya estaba mal de la guata, pero por suerte no me he sentido mal. Espero que al estar cocidos haya matado algo”, aseveró Vidaurre, quien reconoció en el medio de circulación nacional que no volverá a comer un plato de arroz por mucho tiempo.

“Claro, no comeré arroz por harto rato más. Quedé medio traumada. Encima, estoy viendo el paquete (de arroz) y está lleno de huevitos. Lo tendré que botar. Parece que tendré que botar toda la despensa, porque estoy viendo gusanos en el mostrador. Qué pena, porque tengo cosas nuevas, recién compradas”, cerró.