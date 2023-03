¿Raquel Argandoña se juntó con Hernán Calderón?: “Fue una linda conversación, después de lo que me pasó no quiero estar peleada con nadie”

Hace un par de semanas Raquel Argandoña pasó el mayor susto de su vida, cuando se atragantó con un pedazo de carne estando sola, y no podía respirar. Eso la ha hecho repensar lo que quiere hacia adelante y habría tenido que ver también con su renuncia a Las Indomables.

“Me acuerdo y no se lo doy ni a mi peor enemigo... fue espantoso, sentí que me moría, entonces salí a pedir ayuda al pasillo, pero no había nadie. Llamé al conserje, que me decía ‘¿aló, aló?’ y yo no podía responder. Cuando estás atorada la voz no te sale”, detalló aún impactada, la animadora de TV+.

“Imagínate que de todo lo que me ha pasado en la vida, que han sido varias cosas, esto es lo peor que me ha pasado”, aseguró.

Y bueno, después de esta experiencia “La Quintrala” dice que no quiere estar enojada con nadie.

En su programa “Tal Cual”, dejó entrever sin decir nombres, que se reencontró con el padre de sus hijos, Hernán Calderón.

“Hay que vivir el día a día. El otro día, no voy a decir quién, estaba a punto de acostarme, suena el citófono, fue antes de ayer y yo digo ‘qué raro, no invité a nadie’. Digo ‘¿quién está ahí? Que suba’”, comenzó su revelación de acuerdo a Mira Lo que Hizo.

“Fue muy linda la conversación, porque además lo necesito, a los abogados hay que tenerlos siempre cerca”, y esto es lo que prendieron las alarmas sobre Calderón, con quien se distanciaron aún más luego del parricidio frustrado del que fuera víctima por manos de su hijo, Nano.

“Fue una linda conversación, es que después de lo que me pasó no quiero estar peleada con nadie, si me voy, me voy en paz”, reflexionó Argandoña.