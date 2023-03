Review | The Last of Us episodio 9 final: estas son las diferencias entre el videojuego y la serie de HBO

Finalmente ha sucedido, The Last of Us ha terminado su primera temporada en HBO con un episodio final que ha sacudido a la comunidad entera que ha vivido de experiencia de atravesar esta historia con todos sus matices.

El octavo episodio, When We Are in Need, adaptó uno de los pasajes más crudos y perturbadores de la trama original del videojuego para PlayStation.

Una vez superado el turbulento encuentro con David la realidad es que no quedaba mucho tiempo de gameplay verdadero y eso se ha notado con este capítulo, donde se ha emulado casi todo el cierre, secuencia por secuencia, agregando algunos elementos originales.

Aún así, con esta mezcla de factores descritos arriba, estamos ante un capítulo relativamente breve en su duración pero muy contundente. A continuación enumeramos los principales puntos de distinción.

Las diferencias principales entre el videojuego y el episodio 9 de The Last of Us

Desde el primer minuto nos topamos con una escena 100% original que no existía antes de manera oficial en la mitología de The Last of Us. En donde vemos a Ashley Johnson, actriz que interpreta a Ellie en el juego original, tomando ahora el rol de su madre.

En la secuencia, breve pero cruda, conocemos finalmente cómo fue que Ellie terminó siendo inmune al Cordyceps, luego de que su madre Anna fuera mordida en el momento justo que estaba dando a luz a la bebé, sólo para que Marlene llegue tarde a salvarla y terminé ejecutándola quedándose a cargo de Ellie.

Hay algunos cambios importantes con eso. Ellie no conoce a Marlene al comienzo de la serie y parece tener solo una familiaridad básica con ella cuando Joel y Tess se las encuentran en el episodio 2. Pero en el episodio 7, Ellie y Riley hablan de Marlene marcando en el juego una relación más establecida con ella.

Anna (The Last of Us) Interpretada por Ashley Johnson

De modo que se plantea por rebote una distancia emocional entre ella y Ellie, lo que le resta impacto dramático a las escenas entre la líder de Las Luciérnagas y Joel.

Se mantiene el asunto de las ideas discordantes y las maneras distintas de abordar una misma situación entre Joel y Marlene, pero en sí la serie le restó inexplicablemente peso a este hilo de alta tensión dramática.

La forma en la que se encuentran con Las Luciérnagas también es radicalmente distinta. En el juego Joel salva a Ellie luego de que casi se ahoga para quedar noqueado por los soldados en cuanto ella comienza a respirar.

Acá en el episodio final ambos son aturdidos por una granada, pero Joel queda más inconsciente que Ellie. La decisión a primera luz parece torpe, pero lo más probable es que este cambio se haya realizado para conectar mejor con la trama de la segunda temporada.

Ellie es muy probable que sepa más de lo que Joel cree y eso será un factor clave para lo que viene en la próxima temporada.

La lógica para buscar una cura al Cordyceps también cambia. En el juego se habla de que Ellie es portadora de una versión mutada que puede ser la clave para generar una “vacuna”.

Mientras que en el episodio se habla de que algo sucedió en el momento del parto que hizo que a los infectados se les envíe una señal de que ella ya es uno de la colmena contagiada.