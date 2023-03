“Vía X está en falta”: Acusan de posible plagio a programa de Eduardo de la Iglesia “Tiempos Violentos”

El periodista Juan Pablo de la Hoz acusó de posible plagio al reciente programa de Vía X, “Tiempos Violentos”, conducido por el exanimador de La Red, Eduardo de la Iglesia. “Nosotros como productora presentamos un piloto en septiembre, con la misma premisa y tratamiento”, reclamó a Publimetro.

Según reveló el comunicador, a cargo de la productora El Monono, el año 2022 presentó el proyecto “Colateral, toda acción tiene una consecuencia”, que buscaba dar a conocer una problemática relacionada con la seguridad que afecta a la ciudadanía, analizar el caso con panelistas expertos y luego dar una solución.

“Lo mismo que están haciendo con Tiempos Violentos y con el mismo animador que presentamos nosotros”, criticó el periodista y escritor.

Proyecto Colateral

El piloto fue grabado en el antiguo estudio del programa “Me Late” y “lo trabajamos durante meses, con un equipo de producción, dirección y contenido. Presentamos el piloto al director de programación Rodrigo Súnico. Luego, nos comunicamos en noviembre y nos dijo que le enviáramos el proyecto a otro ejecutivo, Pablo Hernández. Lo revisó, tuvimos feedback y posterior a eso se pasaría a comité. Sin embargo, nunca más se comunicaron con nosotros. De hecho mi propuesta era que el programa partiera en marzo, tal como lo hicieron ellos”.

Si bien, reconoce que “aquí nadie está descubriendo la pólvora, pero esto es claramente una utilización de una idea que no fue iniciada por ellos”.

Debido a esto, “mi denuncia es contra Vía X, específicamente con su director de programación Rodrigo Súnico”.

“Vía X debe enmendar el daño”

Además, aclara que no está culpando a Eduardo de la Iglesia, quien fue el conductor de su piloto, pero sí le parece una extraña coincidencia que Vía X justo trabajara con el mismo animador que él propuso.

“Mi parecer es que Eduardo de la Iglesia no tiene nada que ver con todo este entuerto. Puedo entender que en su calidad de profesional y, al quedar libre de La Red, sea contratado por Vía X. Pero, lo que me parece curioso de las planas ejecutivas es que justamente lo hayan puesto a él a cargo del programa, habiendo tenido todo el material que nosotros le presentamos, estando él como nuestro conductor”.

“Ellos jamás se comunicaron conmigo, pero yo lo hice. Sus respuestas no me dejan satisfecho y a mí parecer Vía X está en falta y debe reparar y enmendar el daño que se ha hecho, no solo a mí, sino que a todo el equipo que trabajó meses, porque se utilizaron recursos y sabemos que teníamos un muy buen producto. Y ahora aparece un programa de la misma premisa que el nuestro, con aristas demasiado similares, por no decir iguales y el mismo animador”, sentenció.