¿Ahora si se casan? El lujoso anillo que presume Elizabeth Gutiérrez tras volver con William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy confirmaron su reconciliación tras una psotal colgada en redes sociales donde presumen una cita tras el cumpleaños número 17 de su hijo mayor, Christopher Levy.

Fueron muchos los rumores que surgieron sobre la reconciliación de ambos tras los constantes viajes y paseos juntos, pese a que en enero de 2022 habían anunciado su ruptura.

En medio de una cita romántica, la pareja que lleva más de 20 años juntos desató rumores de una posible boda por el lujoso anillo que presumía la actriz.

El anillo de Elizabeth Gutiérrez tras reconciliación con William Levy

Pese a que el galán de telenovelas aseguró meses después de su ruptura que no se había casado porque no había encontrado a la persona ideal, al parecer ha cambiado de decisión y podría llegar al altar con la madre de sus hijos.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor, por eso no me he casado tampoco, porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, explicó en septiembre de 2022.

En la fotografía se puede ver a Gutiérrez con su su mano entrelazada a la de William Levy, mientras que el actor replicó la misma en su Instagram.

Un detalle que no pasó desapercibido fue es el anillo con diamantes que Elizabeth que lleva Elizabeth y ha quedado la incógnita de si se trata de un compromiso.

Sin embargo, ellos se han mostrado renuentes a dar detalles de lo que ha sido su nueva vida. Esta no sería la primera vez que la modelo recibe un anillo de parte del padre de sus hijos, pues en 2010 confesó en El Gordo y La Flaca que el protagonista de Sortilegio le había dado ya dos anillos de compromiso, “cuando recién empezamos, después de un año, sí me propuso matrimonio, pero en ese entonces la vida no nos había bendecido con las cosas que tenemos hoy, entonces a lo mejor el anillo no era tan grande como ahora”.

De igual manera, en 2016, revelaron que sus hijos les habían pedido que se casaran y, un par de semanas después, Gutiérrez se dejó ver con un sospechoso anillo.

“Es un anillo hermoso que luce 30 diamantes montados en una base de oro blanco de 18 kilates, además un diamante de tres, que es simplemente espectacular”, contó meses después, Igar Haimov, dueño de la exclusiva tienda de Miami, Florida, donde el cubano compró una sortija de compromiso para la madre de sus hijos en 2013.

Pese a los intentos de boda, nunca llevaron a cabo la ceremonia.