Crisis de Netflix: este gran proyecto se canceló por falta de presupuesto

Netflix hace cambios. La compañía de transmisión streaming no quiere repetir errores financieros del pasado, por eso es más estricto al momento de destinar sus recursos.

Atrás quedaron los años donde invirtió en películas como El agente invisible, Alerta Roja, El proyecto Adam o El irlandés, ahora la plataforma estudia con mayor atención las cifras presupuestarias en futuros proyectos.

Tal es el caso de la película, ‘Paris Paramount’, dirigida por la reconocida directora, Nancy Meyers, quien tras contar con un elenco encabezado por Scarlett Johansson, Owen Wilson, Penélope Cruz y Michael Fassbender, finalmente no verá luz tras tener desacuerdos de recursos con Netflix.

Cancelación de la película

Según un reporte de The Hollywood Reporter, Netflix se negó a incrementar un presupuesto inicial de 130 millones de dólares, tras la solicitud de la directora.

El informe sugiere que el presupuesto inicial era de alrededor de $ 130 millones, con lo que Netflix estaba bien. Meyers, sin embargo, estaba luchando por $ 150 millones, y más de la mitad de eso se destinó a costos por encima de la línea. Meyers no cedería, y tampoco lo haría Netflix, y ahora parece que la directora de Something’s Gotta Give y What Women Want tendrá que encontrar otro hogar para su última película.

El cambio de dirección en el manejo de sus recursos se debe a la decisión de los ejecutivos de producir más “calidad que cantidad”, con el objetivo de generar mayor impacto con menos títulos.

Tras una derrota en audiencias por parte de HBO, quien viene en racha con series como ‘House Of The Dragon’, ‘Euphoria’, ‘Sucession’ y ahora ‘The Last Of Us’, Netflix quiere darle luz verde a proyectos que produzcan mayores sensaciones en redes sociales.

Sobre la cinta Paris Paramount no hay muchos detalles, pero se dice que la película sigue a un dúo de cineastas que se reúnen a regañadientes en un set de filmación después de enamorarse el uno del otro.