“Era de las que anda en moto”: Juan Falcón reveló fallido coqueteo con una carabinera en “Qué dice Chile”

Este miércoles por la noche, se emitió un nuevo episodio de ¡Qué dice Chile Prime!, en el cual Juan Falcón contó una particular anécdota que una uniformada de Carabineros.

Todo comenzó cuando Martín Cárcamo consultó: “¿A quién le has coqueteado para conseguir lo que quieres?”.

A lo que los participantes, en este caso los hijos del actor, nombrando a profesores, guardias, secretarias, entre otros.

Sin embargo, fue la respuesta de Falcón la que llamó la atención: “Con una carabinera, pero era exquisita”, reveló. “Era de las que anda en moto, con todo respeto Carabineros de Chile”, añadió.

Acto seguido, Juan describió cómo era la uniformada: “Tenía su moñito, era maravillosa”, recordó sobre ese momento.

Aunque, el actor afirmó que a pesar de usar sus encantos, no pudo lograr su objetivo. “Lo peor es que no me pescó, igual me puso el parte”, remató causando las risas de los otros participantes.