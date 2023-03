Expareja de Karol Dance contó todo y asegura que la contactó porque dijo necesitar “dosis de adrenalina y hacer locuras”

Yadranka Tomic es una modelo que tuvo hace un par de años una breve relación con Karol Lucero. Y hoy contó en sus redes sociales que el comunicador se ha comunicado con ella, le ha enviado mensajes, los que incluso mostró...pero en parte.

Y luego de todo el revuelo de sus primeras stories, ahora la blonda se refirió más en detalle a la interacción con el joven comunicador, que en los próximos meses contraerá matrimonio con Francisca Virgilio.

“Este personaje hace mucho tiempo me mira las stories de su cuenta oficial, que no tiene nada de malo”, parte comentando. Hasta ahí todo bien, hasta que asegura que Lucero la comenzó a contactar por otra cuenta de Instagram, la misma que utilizó para la rifa de su auto.

“Él conoció a mi sobrino, que tenía como cuatro años, me da lata que meta a mi familia, porque me pide que por favor le prometa por mi sobrino ser discreta, que por favor que no se haga público, que tiene una vida tranquila, pero que necesita dosis de adrenalina y hacer locuras”, revela.

“Me mandó eso como ocho veces, yo le decía ‘¿por qué no me escribes de tu cuenta oficial?’ y me decía que ‘tengo miedo, que yo tengo pareja’”, indicó.

De esta forma reflexionó indignada: “que yo le voy a aceptar una salida, estar piola, callada, más encima que se va a casar, me molestó mucho y más me molesta porque hace años atrás habló para que me despidieran de un trabajo y vuelve como si nada, ¿qué cree que soy una mina para el rato?”.

Así Tomic le envió un mensaje a Karol Lucero: “deja de hacer ese teatro”, pero también a su pareja y futura esposa, Francisca Virgilio.

“Si su pareja quiere que le mande los pantallazos que me diga y se los mando, porque una persona así nunca va a cambiar”, sentenció.