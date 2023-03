“Hace rato que estoy por decir algo”: Carlos Pinto y su reclamo en “Buenos Días a Todos”

“Buenos Días a Todos” (TVN) se enoncontraba en sus últimos minutos de emisión y Carlos Pinto se encontraba en el estudio del matinal para entregar detalles de un nuevo capítulo de “Alma Negra”, su serie recientemente realizada. Fue entonces que el periodista hizo un singular reclamo, según recoge La Cuarta.

De forma paralela, junto a Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, interactuaba el “Doctor Pichanga” del segmendo de cocina, perparando una papas rellenas.

No obstante, en un momento, el realizador decidió hacer un inesperado reclamo: “Discúlpenme, pero tengo que decir algo muy en serio…”. Luego añadió: “Hace rato que estoy por decir algo y no puedo, y ahora que me lo preguntan, no sé qué decir”.

El reclamo de Carlos Pinto

“Seis veces me han presentado y quedo...,”, agregó, haciendo alusión a que no le permitían hablar. “Y van a las papas, seis veces”, enfatizó.

El conductor del matinal, Eduardo Fuentes, consideró sus palabras y le pidió: “Cuéntanos un poco del capítulo de esta noche”.

“No he contado nada y me dicen que cuente más”, respondió Pinto, ya dejando ver que su reclamo era en broma. “Están festinando con un programa serio”.

Ya no faltaba nada para el noticiero de la tarde, por lo que el propio Carlos anunció: “Lo dejamos hasta aquí, vean el capítulo de esta noche”. Y añadió que el nuevo capítulo versará acerca de “la consecuencia” del anterior.

“Usted está viendo una historia increíble”, explicó, “pero bien extensa de una persona que llamó nuestra atención, porque su vida es conmovedora y nos va a llevar a un camino tremendamente interesante”.