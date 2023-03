“Hernán se merecía un amor bonito”: Las reacciones al beso de Óscar y Mariano en La ley de Baltazar

De impacto fue el episodio del miércoles recién pasado en La ley de Baltazar. Eso porque los televidentes fueron sorprendidos con el beso entre Mariano (Gabriel Calas) y Óscar (Antonio Altamirano).

Todo comenzó en una conversación que tuvo la pareja mientras caminaba bajo la lluvia entre los paisajes de Cochamó, el hijo de Baltazar recordó al fallecido Hernán.

“Yo nunca me voy a olvidar de él, y tampoco pretendo hacerlo, él está acá, conmigo, en todas las cosas que veo, todas las cosas que pienso. Es que cómo fue nuestra historia, la manera en que él me quería, cómo murió, eso está aquí y me marcó para siempre, me cambió”, dijo al comienzo Mariano.

También, agregó que “de alguna u otra manera, que nosotros estemos juntos, es gracias a él, porque me enseñó a ser más valiente, más desprejuiciado, aprender a disfrutar la vida”, tal como consigna Página 7.

“Qué bonito escucharte hablar así de él”, respondió Óscar, a lo que el abogado le aseguró que “Hernán era una persona increíble”.

“Intentémoslo, creo que vale la pena. Tengo mucha suerte”, afirmó Mariano, para luego darle un romántico beso a Óscar.

Sin embargo, las reacciones por este beso fueron de todo tipo en redes sociales, donde algunos encontraron que es muy injusto que Hernán no haya podido vivir su amor como correspondía.

¿Por qué #Mariano dice que la muerte de #Hernán lo cambió tanto? Lo que es yo veo que sigue igual o incluso más csm que antes. Lo detesto, no lo soporto #LaLeydeBaltazar — Carolina (@CeballosCarola) March 16, 2023

ahora sabemos que Mariano nunca quiso a Hernán... mega ql por qué hacen feliz al wn más nefasto #laleydebaltazar — Pili lililili (@KukyPily) March 16, 2023

El Mariano y el chascón se dieron un beso.

Me da rabia, sabís, porque el Mariano fue tAn wn con el Hernán. #LaLeyDeBaltazar — Paula (@flechaveloz3) March 16, 2023

Hernannnnnnnnn!!!! me dueles Hernán se merecía un amor bonito y hasta este beso se lo robaron #laleydebaltazar — Angélica (@angedearnoone) March 16, 2023