¿La nueva Gloria Trevi no convence? filtran ensayos de la serie y atacan a la actriz

Luego de muchas especulaciones, la bioserie Ellas soy yo, Gloria Trevi, finalmente está siendo una realidad de la mano de la productora Carla Estrada.

Las grabaciones comenzaron a principios de noviembre de 2022 y se prevé que el estreno se lleve a cabo en agosto de 2023. La trama se contará a través de 50 capítulos y contará los inicios de la carrera de La Trevi, su relación con Sergio Andrade y los problemas legales que enfrentó por ésta desde la perspectiva más personal de la cantante.

Para esto se buscó meticulosamente a las actrices que interpretarían a Gloria en sus diferentes etapas, siendo Scarlet Gruber la que más ha dado de qué hablar pues la personificará en su etapa más adulta.

La actriz venezolana se ganó el papel por su gran talento y el gran parecido físico que tiene con la artista. Y aunque poco se ha sabido de cómo van las grabaciones de la serie, una serie de videos de los ensayos fueron filtrados recientemente, dejando ver el desempeño de Scarlet en uno de los números musicales más icónicos de Trevi.

Actriz de Gloria Trevi divide opiniones

En los videos que circulan en TikTok se puede ver a Scarlet con un atuendo blanco desplazándose por el escenario al ritmo de Dr. Psiquiatra.

De inmediato, internautas expresaron que “le falta algo” y es que la actriz no parece estar dando el cien por ciento en dicho video, además de que la señalaron por “no aprenderse las canciones”.

“Dicen que no más no se aprende las canciones”. “No pues cuánta energía”. “Como que no trae ganas”. “Nada que ver con la energía de la Trevi”. “Parece Tatiana”. “No se parece nada”. “Qué mal casting no convence no está ni cerca de parecerse a Gloria”.

A pesar de las críticas, algunos apoyaron a Scarlet alegando que se trata de un ensayo, que sólo está marcando sus pasos y que por lo mismo no está caracterizada al cien. En otros videos se le puede ver más en personaje y con mayor energía.

También se filtraron escenas de las coristas María Raquenel Portillo y Marlene Calderón

Scarlet ha compartido algunas imágenes en las que se ve con otros looks de la cantante, levantando expectativas de lo que verán los fans.

Gloria Trevi ya le dio el visto bueno a Scarlet

Hace unas semanas, la cantante regiomontana compartió un video en TikTok del momento que conoció a la actriz que la personificará. “Cuando me habló casi lloramos”, dice Gloria Trevi y Carla Estrada le responde “La tenemos, la tenemos, te dije. Ya tenemos Gloria”, a lo que Scarlet reacciona moviéndose de una forma graciosa y diciendo “Ah, qué padre”.

@gloriatrevioficial Que raro pero raro bonito ver a alguien tan bella como @scarlet.gruber vestida de mi 🥰 poniendole el corazón a este proyecto tan emocionante ♬ original sound - Gloria Trevi

En un momento de la conversación, la cantante le dice a Scarlet: “Sí estás rara”, lo que desató una serie de risas pues fue la mejor señal de aprobación.

Por su parte, la actriz compartió una fotografía del emotivo momento: “Qué bonito fue conocerte @gloriatrevi ! Bienvenidos al multiverso”, escribió en la descripción.