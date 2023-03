Por esta razón el ganador del Oscar, Ke Huy Quan, está preocupado por lo que viene

Uno de los actores que más cariño se ha ganado del público es Ke Huy Quanm, quien con su Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto, emocionó a más de uno al momento de recibir el anhelado premio.

El actor vietnamita-estadounidense ha dicho en varias oportunidades que antes de ‘Everything everywhere all at once’, estuvo hasta 20 años sin obtener ningún tipo de trabajo, a pesar de haber participado en producciones como Indiana Jones.

Ahora, con un Oscar a la mano, el actor reconoció, en una entrevista con Variety, que le preocupa ‘despertar de este sueño’ y descubrir que su resurrección se ha evaporado. “Tuve una conversación con mi agente”, dice. “Estoy tan preocupado de que esto sea solo una cosa de una sola vez”.

El actor reconoció que sufrió innumerables audiciones fallidas. Más tarde asistió a la escuela de cine de la USC y tomó trabajos ocasionales trabajando como coreógrafo de lucha en “X-Men” y desarrollando proyectos para el director Wong Kar Wai en su compañía de producción, Jet Tone Films.

La carrera de Ke Huy Quan después del Oscar

El actor expresó que luego de la ceremonia asistió a un evento junto a Cate Blanchett, a quien le dijo que no sabía que iba hacer después con su carrera, a lo que ella le respondió: “Solo ve con tu corazón y sé irresponsable: no te preocupes por lo que piensen los demás. Elige algo en lo que creas, elige algo que ames y las cosas saldrán bien”.

Una de las películas que ya confirmó la participación de Ke Huy Quan es The Electric State, una cinta de ciencia ficción dirigida por los hermanos, Anthony y Joe Russo, que se estrenará por Netflix en el 2024.

La historia se basa en la novela gráfica del mismo nombre de Simon Stålenhag, y tendrá un reparto de actores de la talla de Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Stanley Tucci, Jason Alexander, Woody Norman y Martin Klebba.

El actor también se unirá a la segunda temporada de Loki que actualmente se encuentra en fase de grabación.

Según rumores, Quan desempeñará el papel de un funcionario técnico en la Autoridad de Variación de Tiempo llamado “Oroborus”. El personaje también se llamará ‘B-O’.