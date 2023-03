“Se mandan las medias cag...”: Cristián Riquelme mostró desastre que dejaron en su casa

El actor de Chilevisión, Cristián Riquelme mostró en su Instagram un nuevo desastre que dejaron en su casa sus criaturas, pero esta vez no fueron sus niños, sino que sus queridos perritos que se comieron el cableado de la motorhome, la misma en la que viajó por Alaska, dejándola sin conexión.

“Les cuento otra cagadita, pero no de mis hijos esta vez. Llego a la casa y encuentro a la ‘eñora’ (su perrita), calladita, calladita y esto en el suelo”, dijo el exjurado de “Yo Soy”, mostrando los pedazos de cable y forros corrugados.

Cristián Riquelme y sus perritos

“Mi casa rodante no partía, hasta que me metí acá abajo de la camioneta y cacha… me cortó todos los cables. Roto aquí, roto ahí… todos los cables de la casa rodante”, comentó en el video que compartió en la red social.

“Ustedes pensaban que lo del televisor fue grave, pero no. Eso fue un niño de teta al lado de esto. Hizo cortocircuito y no parte”, se quejó el actor en el registro, que acumuló cientos de ‘me gusta’.

Finalmente, reflexionó con resignación que “los perros y los niños son lindos, pero se mandan las medias cagadas. No parte (el auto), quedé en panne”.

“Tengo 2 poodle medianos y ya no tenemos sillón gracias a ellos.... Pero los amo.... Jjajaja mean por toda la casa, ese es mi ejercicio mañanero la escoba y el estropajo jajaa....”, “El que quiere tener un perrito, debe saber que a veces pasan este tipo de cosas yo ando encima de los bebes, tengo 3 labradores así que te imaginarás lo traviesos que son”, “Mi perra falleció el jueves y cuando joven nos hizo lo mismo en una camioneta Que recuerdos la extrañamos mucho”, le escribieron los seguidores.