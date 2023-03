“¿Tengo un cartel que soy boba?: El enojo de Laura Prieto ante prejuicios de ser exchica Yingo

La comunicadora e influencer Laura Prieto confesó una de las molestias que más canas verde le saca, debido a los prejuicios de la gente por ser conocida como una exchica del programa juvenil de Chilevisión “Yingo” y ser expareja del animador del mismo canal, Julio César Rodríguez, contó en entrevista con el medio Tiempo X.

Durante un avance que mostraron en la cuenta de Instagram respecto a la conversación con la uruguaya, explicó la molestia que le genera cuando conversa con alguien que se sorprende de mantener un diálogo tan interesante con ella.

“Mi pega es pública y me encanta incentivar a otras personas a que hagan cosas pero lamentablemente por ser chica Yingo, por haber sido pareja de ‘pepito’, lamentablemente es súper fácil prejuiciar, encasillar a la gente”, señaló.

El enojo de Laura Prieto

Además, ejemplificó que “hay veces que me enojo, porque voy a reuniones sociales o algún cumpleaños y me pongo hablar con alguien y es como ‘oye la verdad me sorprendiste, no sabía que eras tan inteligente’...Y es como ‘¿por qué, me ves con cara de que tengo un cartel acá, que dice que soy boba?´ no entiendo”, reclamó.

Durante la entrevista, repasará parte de su carrera televisiva, su emprendimiento de ropa y sus más de 20 años en Chile, luego de llegar a Santiago a los 16 años.