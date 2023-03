Yailin llega maquillada al parto y le llueven críticas, pero también hay quienes la apoyan

Anuel AA y Yailin la más viral son la pareja más feliz del planeta, pues este lunes 13 de marzo de 2023 anunciaron el nacimiento de su hija Cattleya. El cantante urbano estuvo presente en el parto, pese a que ambos están separados desde inicios de año, tras ocho meses de matrimonio.

La influencer compartió en redes sociales dos imágenes de su gran momento. En la primera se observa a ellos con la bebé, a quien le taparon el rostro con un emoji de orquídea Cattleya, y en la otra el reguetonero está tomándola de la mano para darle fuerzas mientras traía al mundo a la bebé.

“Desde el momento en que llegaste, nuestras vidas cambiaron para siempre. Eres una bendición, un regalo de Dios que nos ha llenado de amor y esperanza. Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración”, escribió Yailin, de 20 años.

Ambas fotos han dado de qué hablar, pues los seguidores criticaron la presencia de Anuel: “Ya sabemos que nació, pero no nos des a entender que volviste con él cuando es mentira”; “Solo ella se ve enamorada porque él no ha subido ninguna foto en su Instagram” y “Ella tiene la película montada de que sí está con él, es puro marketing”.

Nada en la publicación quedó sin críticas. Hasta la bebé llevó su parte, pues los fanáticos se quejaron porque le taparon el rostro y, además, lo que usaron para ocultarlo.

Siempre regia, aún en el parto

Yailin, como muchas mujeres latinas, llegó bien arreglada para el día más especial de su vida. De una forma muy sencilla a lo que el público está habituado a ver en ella, la también cantante se maquilló, usó pestañas postizas y peluca para lucir regia.

“Primero muerta que sencilla. Sí gente, le hice un makeup no makeup para el parto, nunca destruida mi amor”, escribió la estilista de la ex de Anuel. Esto desató malos comentarios como: “Falta de inseguridad en su imagen del rostro tal cual como Dios la hizo… en momentos así uno lo que más le importa es la llegada de su verdadero amor” o “Cómo puede estar pendiente primero de su imagen que de su hija”.

Sin embargo, fueron muchísimas más las mujeres que le dieron todo su apoyo sobre este punto, haciéndole notar que no es la única que ha optado por maquillarse para el nacimiento de sus hijos: “Pero yo que soy una simple mortal me arreglé para mi cesárea”; “Cómo se pueden expresar así de esa manera, de una mujer con días de tener a su bebe, que puede hasta caer en una depresión”; “¡Hasta cuando uno se muere lo maquillan!; no sé cuál es el problema, metiches”.

Desde que Yailin anunció su embarazo los internautas iniciaron una guerra contra ella, la acusaron a querer facturar con su gestación, como si otras artistas o personas del espectáculo jamás lo hubieran hecho.

Pese a todos los conflictos, a la separación de Anuel y más, la joven dominicana hoy está feliz y solo tocará esperar el momento en que ella decida presentar al mundo a su florecita