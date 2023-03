“Afírmense las Cathy’s Winter”: Juan Pablo Sáez revelará secretos de “Adrenalina” en stand up comedy

Este viernes el actor Juan Pablo Saéz se subirá al escenario del Teatro San Ginés en Bellavista, pero no para interpretar ningún personaje como lo hacía en sus mejores tiempos en las teleseries de Canal 13, sino que para reírse de ellos en su retorno al stand up comedy.

“Voy a contar todas las cosas me hacía Pancha Merino en el backstage y fuera de pantalla que me hacían quererla y otras no tanto”, dice de entrada, medio en broma, medio en serio, respecto a la exitosa telenovela Adrenalina que protagonizaron, donde ella era Cathy Winter y él DJ Billy.

Además, revelará la petición que le hizo al director Ricardo Vicuña para que su personaje no se quedara con la joven estudiante, quien le rompió el corazón, tras elegir a Luciano Cruz Coke.

“Le pedí al director que no me dejara con ella, porque si había una segunda parte, no iba a soportar nueve meses más como pareja de Cathy Winter en la teleserie”, agregó entre risas.

De igual forma, señaló que tiene el mejor de los recuerdos de Francisca Merino y confirma que, a pesar de las palabras que ella ha dicho últimamente, cuando dijo que prefería besar a un mono que él, Saéz aseguró que “le tengo aprecio y afecto”.

“Voy a desclasificar...”: el stand up de Juan Pablo Saéz

El retorno de Juan Pablo ha humor se dará en festival de comedia estilo micrófono abierto, donde participará junto a otros ocho comediantes que probarán nuevas rutinas en la sala de teatro ubicada en Mallinkrodt 76, Providencia.

“El 2006 cuando dejé la animación de Mekano, me contactó el guionista del “Malo”, Daniel Galindo, y trabajamos con León Murillo, Rodrigo González y Jorge Alís, cuando eran todos desconocidos”. Ese fue el primer acercamiento de Sáez en el humor, que ahora vuelve en gloria y majestad.

“Voy a desclasificar algunos archivos de mi pasado en la televisión, todo lo que vi y escuché. Así que afírmense las Cathy´s Winter, los Betancourt, Rudolphy´s y los Zabaleta´s, que voy a desclasificar algunos archivos”, sentenció.