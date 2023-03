El video de Selena Quintanilla ensayando que prueba por qué era la mejor de todas

Aunque han pasado 28 años de la trágica muerte de Selena Quintanilla su legado en la música Tex-Mex sigue intacto, gracias al talento que demostró en su corta carrera musical que fue truncada por Yolanda Saldivar, la presidenta de su club de fans.

Amor prohibido, Como la flor, Si una vez, No me queda más, son parte de los temas más coreados a nivel mundial y que se mantienen más vigentes que nunca, gracias a sus fans y la calidad de voz que tenía la cantante.

Sin duda, la llamada reina del Tex-Mex marcó un antes y un después de la música y ha servido de inspiración para algunos cantantes del momento. Ahora ha surgido un video que muestra todo su talento.

Selena Quintanilla y su video ensayando

Su voz logrará resonar en cualquier lugar y poner a bailar a todo el que la escuchara. Ahora ha aparecido un video en redes sociales donde se puede ver ensayando su exitoso tema Amor prohibido junto a su hermano Abraham A.B. Quintanilla.

“¡Feliz 29 Aniversario #AmorProhibido! La revista Rolling Stone nombró a Amor Prohibido como uno de sus “Álbumes más grandes de todos los tiempos” en 2021, escribieron desde una cuenta de fans donde replicaron el momento.

Selena no necesitaba de arreglos para cantar, su voz lograba enamorar y conquistar a todos los oyentes pues se encargaba de reflejar cada emoción que transmitía, ya sea dolor, alegría o resignación.

Era ese talento el que la posicionaba en lo más alto de la música y que seguro seguiría siendo de las más escuchadas de no haber sido asesinada aquel viernes 31 de marzo de 1995.

“La reina eterna”; “Ya 29 años, no me la creo”; “El mejor álbum de todos”; " Tu música realmente me hace feliz. Te extraño mucho”; comentaron algunos internautas en la publicación que recuerda a la cantante.