“Estamos teniendo una estabilidad”: Gissella Gallardo se refiere a relación con Mauricio Pinilla

Gissella Gallardo fue una de los invitadas al programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, ocasión donde se refirió a la separación con su exmarido Mauricio Pinilla y los rumores de remember, señalando que por el momento, no tiene cabeza para reestablecer una relación sentimental con el padre de sus hijos.

“Hoy la vida me pilla sanándome. Bueno, me separé, la enfermedad de mi papá y lo expuestos que estuvimos todo como familia. Mis niños que lo pasaron muy mal y hoy día gracias a Dios estamos teniendo una estabilidad a nivel de papás y los niños están mucho más tranquilos con eso”, comentó de entrada.

Además, aclaró que “hoy no tengo cabeza ni para estar con Mauricio ni con nadie, solamente quiero que mis niños estén bien y tranquilos. Preocupada de vivir mi duelo con mi familia, apoyar a mi mamá”.

Gissella sobre infidelidad

Respecto a los rumores de que ella había sido infiel, señaló que todo fue una mentira “de una persona super mal intencionada y que yo quería mucho. No sabía que tenía enfermedades y que podía llegar a inventar cosas así... Fue una ex amiga mía, pero Mauricio se dio cuenta que nunca existió infidelidad. Nunca fui infiel en mis 18 años de matrimonio, no soy así, la infidelidad no existe en mi cabeza”, aseguró.

Finalmente, explicó los dichos que realizó Sergio Rojas en su contra, quien contó que ella monitoreaba a Pinilla con un GPS que instaló en sus zapatillas.

“Sólo te puedo decir que tengo demandado al periodista que dijo eso... Sobre la magia negra no creo nada de esas cosas, no la practicaría tampoco... Gps en las zapatillas, o sea ¿a quién se le ocurre eso?... Que yo tenía intervenido su celular a través de mi Ipad, para empezar yo no tengo Ipad. Por eso tengo demandado a este periodista, lo encontré poco profesional el no investigar, no reportear”, sentenció.