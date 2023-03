Las 9 horas del primer corte de ‘Avatar 3′ planean estrenarlo en Disney+ luego del lanzamiento en cines

A casi 3 meses de haberse lanzado ‘Avatar 2′ y convertirse en todo un fenómeno en taquilla, ya James Cameron, junto a Disney, inician los planes de la siguiente secuela.

En los planes del aclamado director se encuentra la posibilidad de realizar hasta 3 películas más sobre el planeta Pandora.

Es por eso que antes del estreno de ‘Avatar: The Way Of Water’, el director había anunciado que ya grabó gran parte de la siguiente película, a la espera de la respuesta del público en las salas de cine.

Ahora, al aprobarse la siguiente entrega de la historia de los Na’vi, los ejecutivos van revelando los planes con esta producción.

Versión muy extendida para Disney+

Medios especializados habían filtrado que el 95% de ‘Avatar 3′, actualmente sin nombre oficial, ya se encontraba listo para pasar a postproducción, y que el primer corte de la película tenía una duración de 9 horas.

Ahora nuevos informes sostienen que esa versión, que seguramente no llegara a los cines con esa duración, si tendrá cabida dentro de la plataforma de transmisión streaming, Disney+.

Durante el episodio más reciente del podcast The Hot Mic, los anfitriones Jeff Sneider y John Rocha discutieron la especulación de que Avatar 3 se convertirá en una serie limitada de 9 horas, además de ser lanzada en cines en un corte teatral más convencional.

“La idea es que culmine todos los efectos visuales de sus nueve horas para que pueda tener su miniserie después de la temporada en salas a nivel mundial”, dijo Jeff Sneider, uno de los conductores de este conocido programa.

El mejor referente de esta idea fue la versión extendida de ‘La Liga de La Justicia’ de Zack Snyder que lanzó HBO Max, para complacer a sus fans.

Sneider luego concluyó la conversación agregando: “si me dices que hay algo nuevo que quedó en el piso de la sala de montaje, eso me da el incentivo para sintonizar esta serie limitada”.

De momento son solo rumores. Por parte de Cameron, dueño de todas las decisiones artísticas de Avatar, la franquicia seguramente buscará generar impacto dentro de las salas de cine.