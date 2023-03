“¡No seas cara de raja!”: Mauricio Israel responde a televidente que lo subió y bajó en vivo

El panelista de “Sígueme y te Sigo” Mauricio Israel tuvo un tenso cruce de palabras con una televidente que le lanzó epítetos de grueso calibre, durante la transmisión en vivo del programa conducido por Francisco Kaminski, por lo cual, él también respondió de vuelta.

El round televisivo comenzó cuando analizaban las acusaciones que mujeres realizaban contra Karol Lucero, asegurando que recibían sugerentes mensajes del exanimador, a pesar de que se encuentra en pareja y está a meses de casarse, según lo anunció tiempo atrás. Pero, mientras todos se le iban encima, Israel puso las manos al fuego por el exMega.

Ahí, el conductor del programa de TV+ decidió interactuar con la audiencia para conocer sus opiniones, momento que una mujer descargó toda su rabia contra Israel y lo subió y bajó por defender a Lucero.

“¿Qué le pasa a este hue...? ¿Qué se cree con las mujeres?”, dijo la televidente, que se presentó como Carolina, de Antofagasta. Esto, porque el panelista le exigía pruebas a las denunciantes y no acreditaba las acusaciones.

“Mauricio te cagaste a medio mundo hue...”, continuó con sus descargos, antes de ser cortada por Israel y los demás panelistas debido que la situación se les escapaba de las manos.

“¡No seas cara de raja!”, alcanzó a decir, antes que la sacaran del aire

Respuesta de Mauricio Israel

“Personas como estas me voy a encontrar siempre en la vida y tengo que poder enfrentarlas...Yo lo único que he dicho es que aquí no se han presentado pruebas”, se defendió.

“Esta señora acaba de hacer exactamente lo mismo que yo estaba diciendo, se ha hecho una historia, durante muchos años, que yo me cagué a medio mundo, porque esas fueron sus palabras. Señora ha quedado absolutamente demostrado que yo, salvo una persona que todavía está el tema pendiente y que se va a resolver dentro de poco, no perjudiqué a nadie”, señaló Israel, respecto a la deuda que mantiene con el periodista Rodrigo Herrera.

“Yo tuve un problema económico, lo reconocí, lo asumí, lo enfrenté”, sentenció.