Revelan cifras de The Last of Us que apuntan contra dos episodios controversiales

Aunque a veces se cree que el movimiento LGBT+ tiene mucha más voz en la actualidad, esto está lejos de ser la realidad. De hecho, un reciente dato demostró que las cifras de The Last of Us bajaron considerablemente durante los episodios que se centraron alrededor de trama de este tipo.

De acuerdo con datos de Nielsen (via Comic Book), la adaptación del famoso videojuego homónimo de Naughty Dog tuvo una baja significativa en sus espectadores en el mes de febrero, pese a ser uno de los más recientes éxitos de la plataforma de HBO.

Protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal en los papeles de Ellie Williams y Joel Miller respectivamente, la serie logró mantener a los fanáticos frente a la televisión cada domingo por la noche sin falta durante 9 semanas y esto se vio reflejado en las cifras de transmisión. Sin embargo, nuevas cifras apuntaron que habría bajado al 4 puesto entre las series más vistas del momento.

Según las recientes métricas de Nielsen, The Last of Us fue la cuarta serie más vista en streaming en la semana del 13 al 19 de febrero con 943 millones de minutos vistos. Ahora, comparando estos datos con los de la semana previa, en donde The Last of Us fue el tercer programa más visto con 1.109 mil millones de minutos registrados, podemos darnos cuenta de que hubo una disminución en los números de audiencia.

Si bien la serie vio un descenso mayor en el número de espectadores en la semana del 13 al 19 de febrero - con puntuaciones más bajas para los episodios 3 y 7- esto no significa que The Last of Us no sea tan exitosa como se dice, sino todo lo contrario. En realidad, la baja en la audiencia tiene una explicación bastante y es que hay que recordar que la semana del 6 al 12 de febrero The Last of Us elevó su audiencia por un margen considerable debido a que el episodio fue lanzado con anticipación para no competir con la transmisión del Super Bowl LVII el domingo, algo que haría que los siguientes números se vieran alterados en comparación.

Vale la pena mencionar que los datos de Nielsen provienen exclusivamente de la transmisión de televisores a través de HBO Max, esto quiere decir que no se han tomado en cuenta las computadoras o los dispositivos móviles en las cifras de audiencia, así como los suscriptores de HBO por cable.

La primera temporada de The Last of Us consta de 9 episodios escritos en su totalidad por Craig Mazin, director y escritor del videojuego, junto a Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog. El éxito del programa fue casi inmediato, pues desde su anuncio ya generaba mucha anticipación, por lo que su renovación para una segunda temporada fue una noticia asegurada casi desde el principio.