¡Se niega a envejecer!: acusan a JLo de excederse con el Photoshop en estas fotos, parece de 20

Jennifer López es una de las cantantes y actrices más famosas y exitosas que a sus 53 años sigue sumando logros a su carrera y vive su mejor momento.

Y es que está a punto de estrenar su nuevo álbum, This is me now, y también estrenó hace poco su película Shotgun Wedding, que resultó todo un éxito.

Además, se casó el año pasado con el amor de su vida, Ben Affleck, y se muestra cada vez más feliz con sus hijos e hijastros.

Sin embargo, ha recibido muchas críticas en los últimos días por el exceso de filtros y Photoshop en sus fotos en su cuenta de Instagram, en las que disimula y elimina sus arrugas.

Jennifer López luce espectacular, pero se niega a envejecer y abusa del Photoshop

Jennifer López publicó una serie de fotos en sus redes sociales para hacer promoción a diferentes modelos de tacones y botas altas luciendo atuendos muy sexys.

La famosa posó con looks negros, con vestidos, y jumpsuits, con botas y tacones brillantes, plateados y negros, luciendo muy sexy y elegante a sus 53 y sorprendiendo con su cuerpazo.

Sin embargo, se llevó muchas críticas por el exceso de Photoshop en su rostro, eliminando sus arrugas y luciendo un cutis como de 20 años.

“Esta mujer se niega a envejecer, que horror”, “pero mujer que mal ejemplo das siempre con ese exceso de Photoshop”, “ya acepta tus arrugas JLo, tienes 53, está bien, no quieras engañar”, “que mujer tan falsa, nunca va a mostrarse real”, y “cualquiera le cree que tiene el rostro así jaja ni que tuviera 20″, fueron algunas de las críticas en redes.

Hace unos días, JLo también se llenó de críticas por un video en el que parecía lucir al natural, pero que también tenía filtros, por lo que la acusan de no mostrarse real y no aceptar su edad.

Sin embargo, cada mujer es libre de usar lo que quiera y mostrarse como desee, pues si JLo se mostrara sin filtros y al natural, también la criticarían por sus arrugas, así que es mejor no opinar de otras mujeres.