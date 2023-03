“Tiene muchas personalizaciones que lo hacen exclusivo”: aseguran que nuevo auto de Marcianeke “nadie lo tiene en Chile”

Este viernes se conocieron detalles desconocidos del nuevo vehículo adquirido por el cantante urbano Marcianeke, un lujoso automóvil de marca Lexus que en palabras del anterior dueño tiene “personalizaciones que lo hacen exclusivo” y por ello, es un auto que “en Chile nadie tiene”.

Si bien Matías Muñoz, el nombre real del artista, y su equipo de asesores no se refirieron a la nueva joya del cantante, sí lo hizo el anterior dueño, quien en entrevista con lun.com reveló la serie de modificaciones y detalles que le realizaron al deportivo Lexus RC F coupé con el que Marcianeke se ha dejado ver en algunos eventos musicales.

El exclusivo coche de Marcianeke

“Marcianeke adquirió recientemente un Lexus RC F coupé. El automóvil deportivo es un modelo de 2018, con poco más de 33 mil kilómetros recorridos, 466 caballos de fuerza de potencia y un motor de 5.0 litos automático. En el evento tuerca XFest del pasado 5 de marzo, el ‘amigovio’ de Ignacia Michelson -además de cantar sus hits como ‘Qué pasa’ o ‘Muñeca’- también se dio unas vueltas en el Lexus. Mientras varios fanáticos lo seguían cual escolta, el cantante conducía sin polera y sonriente por la vida”, reveló el medio nacional, que dio pistas de la exclusividad del vehículo del cantante gracias a Cristián Shepherd, el hombre que le vendió el auto al artista.

“Shepherd (quien prefiere omitir su apellido real) es dueño de Chocados Santiago. Esta es una pyme de compraventa de vehículos no tan sólo chocados, como sugiere su nombre, sino también de alta gama, como el Lexus que hoy es propiedad de Marcianeke”, cuenta lun.com.

“A mí siempre me han gustado los autos y desde los 18 años que tengo. Por mi negocio, he probado modelos de marcas exclusivas como Ferrari, Lamborghini o Porshe, pero de todos los del último tiempo el que más me gustó fue el Lexus que ahora es del Mati. El modelo de Marcianeke tiene muchas personalizaciones que lo hacen exclusivo y creo que por eso le gustó tanto, porque es algo que al menos acá en Chile nadie tiene”, prosigue Cristián, quien expone todos los lujosos arreglos que le hicieron al vehículo del joven talquino.