La emotiva razón por la que Luis Miguel no canta esta canción en sus conciertos, ¿la recuerdas?

Luis Miguel tiene una vasta trayectoria sobre los escenarios, dando conciertos desde que era un adolescente, sin embargo, hay una canción que prefiere no interpretar ante su público.

Y es que para nadie es un secreto que tuvo una fuerte historia familiar desde su crianza, que incluyó ser explotado laboralmente por su padre y la desaparición de su madre, por lo que hay temas que remueven muchos sentimientos.

De hecho, tal como pudimos ver en su serie biográfica transmitida en Netflix, durante un tiempo cantó Marcela, dedicada a su madre y compuesta por Luisito Rey, que habla sobre Marcela Basteri. Sin embargo, hay otro de sus títulos que también prefiere evitar.

¿Cuál es la canción que Luis Miguel no canta en sus conciertos y por qué?

De acuerdo con Milenio, Luis Miguel no canta en sus conciertos Yo sé que volverás, canción que el propio artista confirmó que se la dedicó a su madre y que fue escrita por Luis Pérez Prado y la música corrió a cargo de Armando Manzanero.

“Esa es la única canción que le dediqué a mi madre. Fue una mujer que cumplió muy bien siempre su papel, fue sumamente dedicada, a lo cual yo le tengo respeto y un gran cariño. Es un tema muy especial para mí, al oír esta canción automáticamente pensé en ella”, expresó en una entrevista para la revista Eres en 1994.

“Yo sé que volverás cuando amanezca, aun cuando los demás ya se hayan ido. La cita no ha cambiado aunque parezca, que todo ha naufragado en el olvido. Yo sé que volverás muy vigilante. Aquí te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante si no supiera cuánto me has querido”, es parte de la letra.