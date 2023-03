“Me fui a la mierda”: Ingrid Cruz recuerda la dolorsa pérdida de su segundo hijo en 2010

El programa de conversación “De Tú a Tú” tendrá para su tercer capítulo a la reconocida actriz Ingrid Cruz de invitada, quien se sincerará sobre distintos temas con Martín Cárcamo e, incluso, será acompañada por momentos de su hija Emilia, de 15 años, según adelanta Página 7.

Uno de los temas que abordará la protagonista de teleseries como “Marparaíso”, “Brujas” y “Pituca sin lucas” será la cruda experiencia de abuso sexual que sufrió cuando niña, de parte de una pareja de su madre.

“Es terrible vivir algo así. Fue por muchos años y todavía tengo heridas de guerra. Todavía tengo crisis de pánico, vivo con miedo”, confesará la actriz, quien añadirá que ese trauma la persiguió por años.

Triste pérdida de su segundo hijo

Asimismo, abordará la dolorosa pérdida de su segundo hijo en 2010. “Me hacen ecografía y no hay latidos (…) Entonces el doctor me dice ‘¿llamo a alguien para que te pase a buscar?’. Ahí me fui a la mierda”, recordará Ingrid, así como revelará que lloró sin parar durante tres meses luego de recibir esa noticia.

“Fue lo más duro que he vivido en la vida, por lejos… se me partió el alma. Saber que tu hijo está muerto dentro tuyo es muy fuerte (…) Tenía 5 meses y medio. Tenía pieza, tenía nombre, tenía todo”, admitirá la intérprete.

Además, Ingrid presentará a su hija Emilia, de 15 años, quien también dialogará con Martín Cárcamo acerca de su relación con la intérprete y sobre sus inclinaciones artísticas.

“La actuación está entre mis dos opciones, la otra es diseño de modas”, revelará la joven, agregando que la fama de su madre solía ser una incomodidad para ella.

“Cuando era más chica y salíamos y le pedían fotos, me cargaba, porque me tocaban y a mí me carga que me toquen. Pero es algo que a ella le gusta hacer, y mientras a ella le guste, yo estoy feliz”, manifestará.