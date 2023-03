¿Qué le dijo? Ben Affleck contó cómo fue el diálogo con Jennifer Lopez en los Grammy’s

La edición 65 de los Premios Grammy dejó un episodio incómodo entre Jennifer Lopez y Ben Affleck. En una de las tomas que enfocó a la pareja de recién casados, ambos parecían estar discutiendo.

JLo tenía notoriamente una expresión de molestia en su rostro y el actor la estaba tratando de contentar. Sobre este curioso episodio salieron infinidades de hipótesis. Pero ninguno de los dos se dispuso a aclarar la situación.

La imagen que le dio la vuelta al mundo generó memes y reacciones de millones de usuarios de las redes sociales. Algunos sacaron a relucir el supuesto carácter fuerte de Jennifer Lopez. Otros mencionaron que Ben Affleck estaba aburrido; cuestión que el mismo actor descartó.

Y después, un grupo de personas más dañinas, sugirieron que el actor de 50 años estaba borracho. Lo delicado de este asunto es que Ben ha tenido problemas con el alcohol en el pasado. De hecho, según reseña la revista Quien, el esposo de Jennifer Lopez confesó sentirse sorprendido cuando leyó este tipo de especulaciones, debido a que últimamente se ha mantenido sobrio.

JLo y Ben Affleck no la pasaron bien durante la gala del Grammy

“La pasé muy bien en los Grammy. Mi esposa iba y pensé: ‘Bueno, habrá música en vivo. Puede que sea divertido”, le dijo Affleck a The Hollywood Reporter. El hecho del rostro de molestia de Jennifer ocurrió cuando Trevor Noah comenzó a hablar y las cámaras los enfocaron.

“Pensé: ‘Oh Dios, nos van a poner en esta toma’, pero no sabía que estaban grabando”, dijo Affleck. Entonces, “me acerqué a ella y le dije: ‘Tan pronto como nos graben, me voy a mover y dejaré que te sientes con Trevor’. Y ella me respondió: ‘Más te vale que no te vayas”, añadió.

Este breve diálogo fue lo que provocó la expresión de Jennifer, una cuestión simplemente anecdótica. “Es un evento del trabajo de tu esposa. He ido a eventos en los que he estado enojado. He ido y he estado aburrido. O a los que he estado borracho, muchas veces. Y nadie nunca dijo nada”, concluyó Ben sobre el tema.