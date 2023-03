Adelanto de La “Ley de Baltazar”emociona a todos con lindo gesto de Teresita con Anita en su tratamiento por el cáncer

La “Ley de Baltazar” está entrando de lleno a su recta final y en uno de sus adelantos se ve el miedo que tiene Anita, quien padece un agresivo cáncer mamario, del momento en que se le empiece a caer el pelo.

“El doctor me dijo que a la tercera semana de la quimio, se me va a empezar a caer el pelo, me da miedo de mirarle al espejo y no gustarme”, le dije Anita a su mejor amiga, Teresita.

Y es ahí que Teresita le propone que ambas se corten el pelo “¿y si nos cortamos el pelo las dos?”.

Se puede ver cómo con una máquina comienzan a cortarse su larga cabellera.