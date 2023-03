El actor Sam Neill confirmó que padece un cáncer linfático en etapa tres

Las estadísticas indican que una de las películas más taquilleras de la historia del cine y que fue un ícono de la cultura en la década del noventa fue sin dudas Jurassic Park, debido a sus imponentes dinosaurios ficticios y por la gran actuación estelar del actor, Sam Neill.

Gracias a su buen desempeño actoral en dicha cinta, el mundo del entrenamiento supo de sus dotes en la gran pantalla que le abrieron otras puertas en importantes trabajos, como fue el caso de El Hombre Bicentenario, junto al recordado Robin Williams, o más recientemente en la afamada serie, Peaky Blinders.

Su presente lamentablemente no es el mejor de todos con respecto a su salud ya que él mismo reveló en una reciente entrevista con el periódico The Guardian, como parte de la promoción por la salida de su libro de memorias, que desde hace un año padece un cáncer linfático que está en la etapa tres.

Cáncer linfático en etapa tres

La confirmación y detalle del estado de la enfermedad se generó el este último fin de semana, mientras promocionaba el libro autobiográfico Did I Ever Tell You This? el cual saldrá a la venta esta semana. “No tengo miedo de morir, pero me molestaría mucho porque realmente me gustaría otra década o dos más”, aseguró Neill.

En líneas generales el libro focaliza sus últimos años, es por ello que el actor irlandés informó que padece una forma extraña del linfoma no Hodgkin que lo obliga a someterse para siempre a un tratamiento una vez al mes. “La cuestión es que soy un ladrón. Posiblemente muriendo. Así que puede ser que tenga que acelerar esto”, escribió el actor en uno de los primeros fragmentos de su obra.

El cáncer se encuentra en etapa tres y el actor se enteró de la enfermedad cuando fue al médico debido a que sintió una inflamación en la garganta. Radicado desde hace años en Nueva Zelanda, mismo lugar donde se realizó la emotiva entrevista, Sam Neill admitió no tener miedo a morir, sin embargo, se “enojaría” si ocurre porque le falta mucho por ver. “Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlos madurar. Y tengo a mis adorables nietos. Quiero verlos crecer”.