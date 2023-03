Filtran parte del videoclip de canción de Shakira con Manuel Turizo

A través de las redes sociales, ya se había filtrado parte de la canción ‘Copa Vacía’, que Shakira lanzará con Manuel Turizo, pero ahora salió a la luz pública un adelanto del videoclip del tema musical, del cual hasta ahora, se desconoce la fecha de lanzamiento.

“Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”, dice la letra de la parte de la canción filtrada.

Hay quienes dicen que es otra pieza musical dedicada a su ex Gerard Piqué. De ser así, sería la cuarta canción lanzada como un dardo para el exfutbolista, luego de ‘Monotonía’, ‘Music Session #53′ con Bizarrap y ‘TQG’ con Karol G.

Otros aseveran que ‘Copa Vacía’ no es para Piqué, sino que es un tema que muestra que la cantante ya superó la ruptura amorosa con el padre de sus hijos.

Mucho se ha hablado de este nuevo tema con el también colombiano, Manuel Turizo. A pesar de que se comenzó a hablar de este trabajo mucho antes del proyecto a dúo de Shakira con Karol G, fueron ellas quienes salieron primero con ‘TQG’.

En entrevista a Molusco TV, Turizo, quien siempre se ha caracterizado por el género urbano, dijo que Shakira ha estado ocupada en otras responsabilidades, y que por eso, no se ha dedicado todavía al lanzamiento, pero que será ella quien decida cuándo lo lanzarán.

Piqué e hijos

Mientras tanto, siguen los tira y dame entre Shakira y Piqué. Recientemente, la exestrella del Barcelona concedió una entrevista a El País, donde le tiró varias indirectas a la artistas, enfatizando que como padre, su trabajo es proteger a sus hijos.

No nombró a Shakira, pero dijo varias frases que a juicio de muchos, eran directamente para ella. No solo recalcó la situación con sus hijos, sino que destacó que no le “apetece” hablar de su separación y que él no ocupará tiempo en tratar de limpiar su imagen, porque quienes lo conocen, saben quiénes él. Subrayó que es feliz.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, dijo.

“El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, añadió convencido de haber actuado siempre de corazón. Otro dardo, ¿quizá?”.

Sobre sus hijos con Shakira, expresó que “protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”.