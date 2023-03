Fran Valenzuela debutó como jurado en The Voice Chile y recibió la evaluación de público

La cantante Francisca Valenzuela debutó como jurado en la segunda temporada del programa de talentos “The Voice Chile”, de Chilevisión, ocasión donde recibió la absoluta aprobación del público cibernético, quienes la llenaron de halagos y convirtieron su nombre en trending topic.

“Que rico haber visto a la Fran Valenzuela en #TheVoice”, “Solo diré que cada vez que escucho a la fran valenzuela cantar, me acuerdo de la primera y única mujer de la cuál he estado enamorada en toda mi asquerosa vida... Así que consuelo si llegas a leer esto i’m always gonna fucking love you. #TheVoiceCHV”, “No hay punto de comparación. Grande Fran Valenzuela!”, “Un acierto gigante la Fran Valenzuela para The Voice”, fueron parte de los piropos que recibió la artista.

“Me encantó el primer capitulo de #TheVoiceCHV temporada 2, otra cosa estos coaches la Experiencia del Puma Rodriguez, el talento de Beto Cuevas, toda la fuerza y belleza de Fran Valenzuela y la energía joven de Prince Royce”, destacaron otros.

Incluso, no faltaron quienes la compararon con la jurado de la primera temporada.

“#TheVoiceCHV estos si son couch. Fran Valenzuela le pega mil patas en la jarra a Camila Gallardo. Grande Fran”.

Que estupenda de la fran Valenzuela aparte está arrasando cómo coach en #TheVoiceCHV pic.twitter.com/AmivB5bhbQ — PRENSADIGITAL 🎥 (@prensadigital15) March 20, 2023

Los jurados de The Voice Chile

La intérprete de “Muérdete la lengua”, radicada en Estados Unidos, forma parte del panel de evaluadores junto al Puma Rodríguez, Prince Roys y Beto Cuevas, siendo este último el único que permaneció en el estelar, tras participar en la primera temporada con Cami, Yuri y Gente de Zona.

Pero ellos no serán los únicos, puesto que una exintegrante de Rojo se unirá al panel de evaluadores, en el rol que cumplió Gepe durante la primera temporada transmitida por CHV.

“Dani Castillo es el quinto coach”, adelantó Prince Royce, confirmando la participación de la exintegrante de Rojo en “The Voice: el regreso”.