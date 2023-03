“Fue muy terrible, pero respiré”: Ingrid Cruz revela cómo fue la separación del padre de su hija

Ingrid Cruz conversó diversos temas con Martín Cárcamo y uno de ellos, muy importante, fue acerca del relación de pareja con Leonardo Scheinffelt, padre de su única hija, en el porgrama “De Tú a Tú”.

El el tercer capítulo de esta temporada, emitido el pasado domingo por las pantallas de Canal 13, la actriz relató que durante los nueves años que estuvo con él hubo propuesta de matrimonio, que no se concretó.

Ingrid le contó a Martín que, si bien nunca se ha casado, en más de una ocasión le han pedido su mano.

“Creo en el amor profundamente, encuentro que es un rito hermoso. Me han pedido matrimonio varias veces, tres por lo menos. A una le dije que sí, que es el papá de mi hija, pero a la semana supimos que estábamos embarazados, entonces el matrimonio ya después se fue. Gracias a Dios”, confesó la intérprete.

La Reineta

Minutos después Ingrid profundizó resecto a cómo vivió el quiebre de pareja con Scheinffelt. Inicialmente señaló que fue “maravilloso”, para luego explicar que “hay veces en las que uno se separa queriendo y otras veces que tu te separas porque no quieres, yo me separé no queriendo”.

“Entonces, fue muy duro, fue muy terrible, pero respiré”, admitió.

Además, Cruz añadió que fue de gran ayuda el papel que en ese entonces se encontraba interpetando en la teleserie “Pituca sin Lucas”.

“Estaba haciendo un personaje increíble, que era ‘La Reineta’. Entonces me aportaba cada vez que yo estaba abajo, me obligaba a estar arriba, fue un regalo”, aseguró.