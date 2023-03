“Le pedían fotos, me cargaba”: Hija de Ingrid Cruz confesó que le costó lidiar con la fama de su madre

Ingrid Cruz estuvo como invitada en el programa de Martín Cárcamo “De tú a tú”, en donde pudimos conocer un poco de la vida de la actriz y aprovechó de presentar a su de hija 15 años.

Emilia contó la dinámica que existe con su madre, y que cada una vive en un piso diferente de la casa: la actriz en el primero y su retoña en el segundo.

“Cada una está en la suya, pero conversamos. La relación es súper buena, de mamá e hija, yo le cuento mis cosas y ellas las suyas”, señaló de entrada.

Además, reconoció que “soy súper mamona a veces, pero también me gusta tener mi espacio”, admitió la adolescente, quien reveló que también tiene interés por los temas artísticos.

“La actuación está entre mis dos opciones, la otra es diseño de modas”, reconoció.

La fama

Aunque, cuando era más pequeña hubo problemas a causa de la fama que alcanzó su madre entre los chilenos y chilenas: “Salíamos y le pedían fotos, me cargaba, porque me tocaban y a mí me carga que me toquen. Pero es algo que a ella le gusta hacer, y mientras a ella le guste, yo estoy feliz”.

“Lo pasaba pésimo. Me agarraba la mano fuerte, era cuático”, aseguró Ingrid.

“Es linda, buena persona, súper adolescente. Va a muchas cosas en donde se va a caer sola, pero me gusta decirle ‘ten cuidado’, pero uno aprende a porrazos. Trato de decirle las cosas para que no le duela tanto”, concluyó la actriz.