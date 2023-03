“Ojalá no suceda con Vodanovic”: Daniel Fuenzalida criticó a la TV tras muerte de Eduardo Ravani

El animador de “Me Late” Daniel Fuenzalida realizó una fuerte crítica a la industria televisiva, tras la sentida muerte del periodista y fundador del “Jappening con Já”, Eduardo Ravani, señalando que lo jubilaron antes de tiempo y se merecía un rol importante dentro de los canales de TV, donde hubiése aportado con su basta experiencia. Además, en conversación con Publimetro, recordó el primer consejo que le dio el año 1992 cuando fue su profesor en la carrera de comunicaciones.

“Me recuerdo que él esperó que nos calláramos y dice ‘¿cómo están muchachos?’. Ahí pone un tono mucho más amable, una cara mucho más agradable y él dice ‘bienvenidos a la carrera de la televisión de Comunicación Audiovisual, de dirección y producción de televisión’”.

“Muchos de ustedes van a quedar en el camino. Otros van a seguir adelante con sus carreras, porque esto les va a apasionar. Esta carrera que ustedes están dirigiendo va a ser su vida. Y dice, ‘lo que único que les dejo claro desde el minuto número uno que yo estoy frente a usted, es que han elegido una carrera donde van a tener que trabajar mientras el resto se entretiene. Ustedes les va a tocar trabajar en Navidad, en Año Nuevo, en el cumpleaños de ustedes en un futuro el cumpleaños de sus hijos. A ustedes les va a tocar trabajar, cuando el resto lo esté pasando bien. Quienes sepan valorizar este concepto, van a poder triunfar en esta carrera”, recordó Fuenzalida, aún con emoción por esas palabras que lo marcaron a fuego.

“A mí me quedó de por vida esa frase, me quedó para siempre... Yo con eso me quedo de Eduardo, con esa pasión por la televisión, con esa disciplina, rigurosidad y hacer las cosas bien. Cuando Eduardo nos daba clases, decía, ‘si ustedes van a hacer algo en la televisión, que lo hagan bien’”.

La crítica de Fuenzalida a la TV

“Sin embargo, creo que jubilamos a todas estas personas antes de tiempo. Eduardo, perfectamente podría podría haber sido parte de un directorio, de los departamentos creativos de cualquier canal. Ojalá no suceda lo mismo con Antonio Vodanovic, no suceda lo mismo con Fernando Alarcón, con Sergio Riesenberg. De verdad, valoremos a las personas que han hecho la pega antes que nosotros”.

Finalmente, agradeció la gran oportunidad de haber compartido y aprendido de Eduardo Ravani.

“Agradecido de la vida de poder haberme cruzado con una persona así en mi carrera. Él me inculcó la pasión por la televisión y la disciplina. Uno lo miraba con miedo y con respeto, después lo miraba con respeto y admiración”, sentenció el comunicador.