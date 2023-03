“Song Of Surrender”: Ya está disponible el disco recopilatorio de U2 con nuevas versiones de 40 de sus clásicos

El pasado viernes 17 de marzo, después de algunos adelanto musicales semanas atrás, U2 publicó su más reciente disco recopilatorio Songs Of Surrender, para rendir tributo con nuevas versiones de 40 de sus canciones “reimaginadas y regrabadas” para reflexionar sobre la transformación de si sonido luego de casi 50 años de carrera.

El nuevo álbum que cuenta con grandes clásicos de la banda irlandesa, salió al mercado y todas las plataformas musicales digitales precisamente el día de San Patricio, patrono irlandés y causante de una de las conmemoraciones más importante e influyentes en el Reino Unido y gran parte de Europa y los Estados Unidos.

Song Of Surrender

Bono y el guitarrista The Edge, no perdieron tiempo en la pandemia por COVID-19 y trabajaron en el tiempo de pausa obligatoria y mundial para reversionar algunos de sus clásicos, donde varios de ellos forman parte de la primera parte de la historia de U2 y que fueron compuestos cuando eran unos simples y desconocidos adolescentes.

Songs Of Surrender está distribuído en cuatro secciones, una para cada miembro de U2, y no sigue un orden cronológico. La primera parte arranca bajo el título “The Edge”, con “One” (1991) y el último, “Bono”, cierra con “40″ del álbum War, material que llevó a los irlandeses al estrella en 1983.

Por ejemplo, en la sección “Larry” aparecen canciones como “Who’s Gonna Ride Your Wild Horses” o “The Miracle (of Joey Ramone)”, mientras que “Adam” borra de “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” su icónico riff de guitarra y “The Fly” pierde su distorsión y su ritmo bailable.

“Algunos de los temas crecieron con nosotros. Algunas se hicieron mayores, pero no nos olvidamos qué nos llevó a escribir esas canciones en primer lugar. La esencia de esas canciones aún está con nosotros”, explicó a la agencia EFE, The Edge.

En febrero U2 anunció su vuelta a los escenarios para conmemorar los más de 30 años transcurridos desde la publicación de Achtung Baby (1991). En dicho regreso no estará por primera vez Larry Mullen debido a varios problemas serios en su salud que le imposibilitan asumir la gira y largos viajes.