Vale Roth responde a críticas por su modo de sentarse en su matrimonio: “Lo primero que le dije a la gente sorry, me molesta mucho el útero”

Este sábado Valentina Roth dio el sí por el civil y se convirtió en la esposa de Miguel de la Fuente, con quien espera a su primera hija. La ceremonia fue íntima y se realizó en el patio del departamento de su mamá.

La misma gimnasta subió varias stories en su cuenta de Instagram, donde mostró su look: una blusa blanca con encaje, con unos pantalones blancos, que mostraba la tierna pancita.

Y bueno, como pasa en todo tipo de cosas, es que los usuarios comentan con frases desubicadas los registros o simplemente, critican a quienes siguen.

Esto le pasó a Roth, quien al subir fotografías de su matrimonio, una seguidora la criticó por la forma en la que se sentó. “Por qué te sentaste así, como estuvieras en el living de tu casa jejeje. Así debo haberme sentado yo por todas partes cuando estaba embarazada”, decía.

Si bien en una primera storie la gimnasta le contestó enojadísima, luego la borró y en un tono conciliador, aseguró que : “y me senté decente, lo primero que le dije a la gente sorry por la sentada, me molesta mucho el útero”.