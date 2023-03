Abusos, drogas y problemas legales: Amanda Bynes, el descenso de una estrella en ascenso

La ex estrella juvenil de Nickelodeon, Amanda Bynes, quien en la época de los 2000 nos regalara entrañables recuerdos gracias a su participación en programas y películas como ‘El Show de Amanda’, ‘Una Chica en Apuros’ y ‘Hairspray’, fue ingresada de urgencia a un hospital psiquiátrico luego de que fuera encontrada en la calle vagado desnuda y desorientada en una de las zonas más peligrosas de Los Ángeles.

Fue ella misma quien habría pedido ayuda, deteniendo un coche e informando que acababa de tener un brote psicótico, posteriormente llamó a emergencias y luego de ser llevada a la comisaría, el equipo decidió canalizarla a un Hospital Psiquiátrico bajo el código 5051, mismo que indica que médicos, familiares y policías puedan ingresar a una persona de forma involuntaria a una institución de salud mental de forma temporal, pues, podría representar un peligro para sí mismos y la gente que los rodea.

Esto sucede tan solo una semana después de que la actriz cancelara su participación en el ‘90s Con’ alegando una ‘enfermedad’ de la que no dio más detalles. Es festival reúne a figuras icónicas de esa época, incluyendo a Melissa Joan Hart, quien diera vid a ‘Sabrina, la Bruja Adolescente’.

También te podría interesar: Amanda Bynes: otro caso de tutela que causa revuelo

La tortuosa vida de Amanda Bynes: otra ex estrella infantil que sufrió las consecuencias de la fama

Amanda Bynes era una estrella en ascenso, con un futuro sumamente prometedor en la industria del entretenimiento, compartiendo créditos junto a Frankie Muniz, Drake Bell, Josh Peck y Emma Stone. Su carrera comenzaba a ser fructífera, pero un día todo desapareció.

Comenzó su carrera cuando aún era muy joven a los 7 años gracias a un comercial de caramelos, más tarde se convertiría en una joven promesa que formaría parte de grandes productoras enfocadas al entretenimiento infantil como Disney y Nickelodeon, la joven actriz era querida y brillante, pero las drogas, abusos y hasta problemas legales, detuvieron su ascenso.

Acusaciones de abuso

Amanda Bynes formó parte de uno de los shows dirigidos por Dan Schneider, quien hace unos años, fue destapado y acusado de abuso gracias al movimiento ‘Me Too’. Fue la propia actriz, quien a través de un hilo de Twitter en 2013, acusó al productor de abusar sexualmente de ella.

También te podría interesar: La historia de Amanda Bynes y su conservatorio al que ha estado sometida por 9 años

Adicciones

La actriz comentó que desde los 16 años, habría probado la marihuana, a pesar de que todos la consideraban como una ‘niña buena’, más tarde experimentaría con ‘molly’ y éxtasis, después comenzó a masticar tabletas de ‘Adderall’ de las que había leído que mujeres utilizaban para perder peso, pero su condición se agravó a tal grado que llegó a estar demasiado drogada en el set de ‘Hall Pass’, donde estuvo tan mal que terminó saliendo de la producción.

Problemas con la ley

La primera vez que la detuvieron fue en 2012, por conducir alcoholizada, meses más tarde lo volvió a hacer en tres ocasiones por la misma razón y por andar sin carnet. Tiempo después, su equipo la dejó sola y se sometió a una tutela voluntaria donde su madre Lynn Bynes controlaría sus bienes.

Polémicas declaraciones

Luego de ser ingresada a un centro de rehabilitación en 2013, reingresar en 2015 y 2019, Amanda Bynes hizo polémicas declaraciones atacando a Drake y Rihanna, también comentó que su padre abusaba física y verbalmente de ella, alegando que “Me llamaba ‘fea’ y me decía que si quería tener sexo con él. Si decía que no, me obligaban a vivir con él” , más tarde se arrepentiría de lo dicho, mencionando que tenía un chip en el cerebro.

En 2022 y tras mostrar la documentación pertinente, se liberó de su tutela y ese mismo año se inscribió a centro de cosmetología para convertirse en una manicurista profesional.