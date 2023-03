Denisse Malebrán les informa “malas noticias” a quienes se burlaron creyendo que le habían robado

La vocalista de Saiko, Denisse Malebrán, ocupó su cuenta de Instagram para aclarar que ella no sufrió ningún asalto, para aguarles la fiesta, a quienes celebraban, pensando que había sido víctima de la delincuencia.

“Lo que pasó con Rubén, con un técnico que trabaja con nosotros, fue que lo asaltaron que le robaron varios equipos, entre esos equipos algunos bastante valiosos de Cris MJ y lo cuento así porque hay mucha gente celebrando el que me hayan robado, como alegrándose que haya ocurrido este robo porque me robaron a mí”, partió diciendo.

Agregó que “así que aprovecho de arruinarles la celebración y decirles que no fue a mí que me robaron, que fue al intérprete más escuchado en Chile con una Noche en Medellín”.

Storie Denisse Malebrán Captura Instagram

“independiente de a quien le ocurra una desgracia, uno no debería alegrarse, pero uno no le enseña valores a alguien que tiene el alma podrida , le aclaro con este video a esas ‘buenas personas’ de que yo no recibí ningún daño”, sentenció, esperando que los equipos de Cris MJ se encuentren pronto.