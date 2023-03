“Está cagan...”: Eduardo Fuentes lo hizo otra vez con talla sin censura en “Buenos días a todos”

El animador Eduardo Fuentes cada día sorprende con una tallita que saca bajo la manda, rememorando los mejores capítulos de los viernes sin censura que tenía en su excanal La Red, en horario para adultos. En esta ocasión, ha hecho reír en horario matutino, con su espontáneo sentido del humor, tal como registró la cuenta de Instagram Solo por TV.

Fue en el momento en que analizaban en una pantalla gigante la meteorología, junto a María Luisa Godoy, Simón Oliveros e Iván Ñuñez, cuando la animadora del Festival de Viña del Mar preguntó sobre unas manchas verdes que habían en la imagen, pensando que tenían relación con el clima.

“¿Qué son esos puntitos verdes?”, dijo María Luisa, recibiendo una sorpresiva respuesta.

“Eso es la pantalla que está cagando”, dijo Fuentes, desatando las carcajadas en el estudio.

“¡Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla porque estamos en horario infantil!”, dijo rápidamente Godoy, en medio de las risas.

“Pero, pucha, la cuestión”, reclamó en broma Fuentes, para luego dar paso a otras bromas con una paragua.

Las bromas de Fuentes en BDAT

Pero, esta no es la primera vez que Fuentes hace de las suyas. Días a atrás bromeó con una “papa sin uña”, haciendo alusión aparato reproductor masculino.

Todo sucedió cuando el popular ‘Doctor Pichangas’ visitó el matinal de TVN para preparar papa rellena, receta que causó la curiosidad de la animadora del programa, por un detalle.

“¿Qué le pones arriba? Tiene como unas cositas como crispy”, dijo María Luisa Godoy, pero recibió una cómica respuesta de Carlos Pinto, quien se encontraba en el estudio, tal como consignó el diario Página 7.

El creador de Mea Culpa afirmó: “No, no le pone nada, es que se cayeron”. Todos rieron con sus palabras.

Fue aquí cuando intervino Eduardo Fuentes, con un comentario que recibió la reprobación de todos: “¿Quién se cortó las uñas?”, dijo apuntando al alimento que el chef tenía en un bol.

Sonidos de “¡Ay!” y “iugh”, se escucharon en el estudio, mientras Godoy “expulsaba” a su compañero del set, ante el poco decoroso comentario. Pero él se defendió diciendo: “Tarjeta amarilla, no más. Me echan a cada rato”, se lamentó, pateando el piso, a modo de protesta. “En el Buenas noches a todos no me pasa esto”, dijo con humor.

“Hay gente comiendo a esta hora, dándole papa a las guaguas”, lo reprochó ‘Doctor Pichangas’, mientras Fuentes las ofició de camarógrafo al estar “castigado” y no poder volver a compartir con el grupo.