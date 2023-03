Fernanda Salazar sale al paso de las críticas por no raparse de verdad en “La Ley de Baltazar”: “Eso es algo que creo que no se detienen a pensar...”

Para nadie resultó indiferente la escena que este lunes emitió “La Ley de Baltazar”, donde los personajes de Tere y Anita se raparon completamente. Esta última padece cáncer de mama y su amiga solidarizó, cortándose también el pelo.

Es así que ambos personajes quedaron completamente calvos, provocando distintas reacciones en redes sociales. Algunos aplaudiendo el sentido de la escena y lo buena amiga que resultó ser Tere y otros criticando fuertemente el efecto especial para lograr que las actrices se vieran sin pelo.

Fernanda Salazar, la actriz que le da vida a Anita, hizo sus descargos en su cuenta de Instagram y explicó por qué no se rapó en verdad.

“Si se hubiese sabido desde un principio que la historia iba para allá, se podría haber conversado la posibilidad de raparse de verdad”, precisó.

Pero además sostuvo que hay un tema económico. “Eso es algo que creo que no se detienen a pensar. Una actriz que no tiene cabello, no puede participar en otras producciones distintas al proyecto donde necesita no tenerlo”, explicó.

“Pero no se olviden que cuando se acabe la teleserie, tienen que venir otros trabajos para mí, y para cualquier actor o actriz que esté sometido a algo así”, dijo enfática.

“No me aguanto, así que lo voy a decir. Creo que es súper importante que sepan cómo funcionan estos proyectos, sobre todo porque hay comparaciones muy odiosas con actrices que sí lo han hecho”, precisó.