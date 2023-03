Laura Prieto asegura que contantemente ha recibido ataques por las redes sociales

Laura Prieto reveló las críticas y ataques que ha recibido, constantemente, de parte de usuarios en las redes sociales, donde asegura que le han dicho y calificado de todo, según recoge Tiempo X.

La confesión la realizó durante el programa “Relaja2″, quienes visitaron su hogar y conversaron sobre este tema.

La ex Calle 7 confiesa que la peor etapa que ha vivido siendo una figura televisiva fue durante sus relaciones sentimentales con DJ Méndez y con el periodista Julio César Rodríguez. “Siempre estuve expuesta a esas cosas”, señaló.

Prejuicios en torno a su apariencia

“En la época que fue como mi boom de fama, era otro Chile, súper fácil atacar a la niñita que es rubia, modelo, súper fácil”, lamentó.

Respecto de las motivaciones que existen para que sea tratada de esa forma, la exintegrante de “Resistiré” asegura que se deben a prejuicios que abundan en contra de su apariencia.

“Estudié teatro, me encanta el rubro de la entretención, de la comedia, estudié estilismo, hice cursos de moda, no es como voy a jugar a ser esto… Me tomo en serio mi pega”, argumentó sobre los prejuicios en su contra.

En este sentido, Laura revela que recibe mensajes muy injustos. “El otro día me pusieron: ‘¿Y tú cuándo has trabajado?’”.