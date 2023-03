Paola Troncoso mostró reconstrucción de cabello tras sufrir pésima experiencia en peluquería

“He visto resultados, mi pelo ya no se ve pajoso, tampoco tiene ese tono verdoso”, con esas palabras la actriz de Mega Paola Troncoso mostró en su Instagram las mejoras en su cabello, tras la pésima experiencia que sufrió tiempo atrás en una peluquería cuando casi salió llorando con los resultados.

Fue en en enero, para la entrega de los Premios Caleuche cuando la madre ficticia de Miguelito apareció con nuevo look, pero no por decisión propia, sino que por motivos de fuerza mayor.

“Lamentablemente tuve una mala experiencia y en una peluquería me destrozaron mi pelo, hace como dos meses. Entonces, me tuve que cortar, y ahora en otro lugar me están reconstruyendo el cabello”, dijo en aquella oportunidad al medio Página 7.

Paola Troncoso vuelve a sonreír

Ahora, fue en su propia red social que mostró los avances de la reconstrucción de su apreciado pelo, el cual era largo y ondulado, pero ahora se ve rubio, liso y más arriba de los hombros.

“A partir de esa mala experiencia caí en manos de este estudio, donde han hecho todo lo posible para recuperar mi pelo. De a poquito se está enroscando”, comentó.

“El cabello estaba súper dañado, entonces tuvimos que hacer un proceso que lleva su tiempo, se necesita paciencia, no es algo mágico”, explicó su nueva estilista, a cargo de recuperar la frondosa melena.

“Hemos hecho tratamientos de reconstrucción para volver a unir los enlaces que el cabello va perdiendo, una vez a la semana. Alternando con mascarillas hidratantes y nutritivas para aportar todo lo que el cabello necesita y ha perdido”, agregó.

“La verdad es que he visto resultados, mi pelo ya no se ve pajoso, tampoco tiene ese tono verdoso”, señaló contenta la ex “Morandé con Compañía”.