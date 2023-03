“¿Qué gané con eso...?”: Claudio Reyes desclasificó sentido consejo de Eduardo Ravani

El comediante Claudio Reyes desclasificó antiguos recuerdos con el fundador del Japenning con Já, Eduardo Ravani, quien falleció a los 81 años de edad producto de un cáncer en etapa 4. Fue tras conocer la triste noticia, que su excolega recordó un importante consejo que recibió de su querido amigo, según contó en el canal de Youtube Facho Cola.

“Yo tuve el privilegio de trabajar con él, ser su amigo y confidente”, reveló el intérprete de Charlie Badulaque.

Además, agregó que fue cuando trabajaban juntos en el recordado espacio de comedia, donde compartieron los mejores momentos.

“En las grabaciones del Jappening él me contaba muchas cosas personales y llegamos a ser grandes amigos”, recordó con nostalgia.

Esto, a pesar que el periodista y exdirector del Festival de Viña del Mar era conocido por su fuerte carácter y una actitud algo gruñona.

Reyes recordó consejo de Ravani

“Tenía fama de ser malas pulgas, de ser un tipo bien estricto, pero era por su programa”, aclaró Reyes, quien no olvida el consejo que le dio tiempo atrás.

“Me decía ‘¿qué gané con eso’, ¿qué gané con echarme a la gente en contra y con que muchos me odiaran’’”, señaló en relación a su forma de ser en el ámbito laboral.

“Y esta es la frase que yo aprendí. Dijo: ‘El mundo no va a girar más rápido o más lento porque uno quiera’. Cuando me enseñó esa frase me cambió un poquito el switch”, sentenció el actor, quien formó la dupla de peluqueros “Le Bisoñé”, junto al fallecido comunicador.