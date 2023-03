“Son irresponsables”: critican a Elsa Pataky y Chris Hemsworth por aplicar tradición a su hijo

Los actores Chris Hemsworth y Elsa Pataky están muy orgullosos de sus tres hijos, India Rose y los gemelos Tristan y Sasha, a quienes siempre han tratado de darle una vida lo más normal posible y que no se sientan en ventaja sobre los demás por tener el privilegio de contar contar con super estrellas del cina en su casa.

La pareja por su parte es una de las más solidas del mundo del espectáculos. A inicios del 2023 festejaron 12 años de romance con un viaje. Ellos nutren y cuidan cada día su amor, ella llama la mantienen encendida, no solo con comunicación, respeto y tolerancia, sino también con mucha diversión.

A ambos les encanta reír y eso mismo se lo transmiten a sus tres hijos. A esto se le suma que no caen en la monotonía y constantemente están viajando para afianzar los lazos de la familia. Ellos han dejado claro que adoran la aventura y la naturaleza.

Este lunes 20 de marzo, la pareja recordó su viaje de cumpleaños de Elsa en Bali, Indonesia. En sus cuentas en Instagram presumieron sus cuerpazos, así como los momentos divertidos juntos mientras manejaban una moto, noche de disco y días de surf con amigos.

Una tradición muy controversial

Pero fue Chris quien quiso compartir con sus casi 57 millones de seguidores el momento más especial de la semana: el cumpleaños 9 de Tristan y Sasha. Publicó una foto en la que la familia está alrededor de la torta en la comodidad de su casa. Una celebración bastante sencilla.

“Feliz 9 cumpleaños a mis dos hombrecitos! ¡Solo hay una forma de comer pastel en esta casa y es que mamá golpee tu cabeza contra ella primero! “Oye mamá, no me gusta la tarta de chocolate, prefiero la vainilla” “oh de verdad hijo, ¿y ahora qué”? @elsapataky”, fue el texto que acompañó la foto en la que Pataky.

Y es que parece que para la española estampar la cara en la torta es una tradición familiar. Sin embargo, este tipo de conducta ha sido repudiada por millones de personas tras otros videos virales con la misma costumbre durante el cumpleaños.

Tanto Elsa como Chris fueron señalados por esta conducta que es calificada como desagradable, maltratante e, incluso, peligroso, pues puede ocasionar hasta la muerte.

“Son unos irresponsables, eso es peligroso, pero no lo ven como divertido”, “Es tan violento”, “¿Quién quiere ir a tomar una ducha durante la celebración de cumpleaños y quién va a comer ese pastel?, " No es gracioso hacer eso y menos su propia mamá. Una niña perdió un ojo por esa misma “gracia” porque en su pastel había un palo de bambú que la sostenía. No promuevan ese tipo de chistes”. Esto fueron parte de los mensajes que rechazaron la conducta de los actores que estaban orgullosos de los que hicieron.

Aunque ciertamente el niño parece disfrutarlo, hay algunos riesgos que esta practica puede traer y no solo en relación con lo psicológico, sino también con los físico. Empujar la cara contra el pastel puede ocasionar lesiones si tiene palillos para sostener las diferentes capas que tenga. Pero aunque este no es el caso, ya que solo era de un piso, sí se corre el riesgo de asfixia,

La torta puede quedar atorada en las fosas nasales o en la garganta y ocasionar la muerte del cumpleañero por asfixia. Muchísimos comentarios apoyaron y justificaron a los actores, quizá por su fama, pero en otros videos que circulan en las redes, los protagonistas que no tienen fama son lapidados en la caja de comentarios.