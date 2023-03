“Afírmense muchachos que vuelve a la pista”: Jordi Castell reveló que está soltero

Durante el nuevo capítulo de “Tal Cual”, José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña y Jordi Castell se sinceraron sobre sus relaciones amorosas y dieron algunos consejos para encontrar pareja. En este contexto, es donde el fotógrafo reveló que ya no estaría pololeando tras cuatro meses de romance.

Todo comenzó cuando los conductores del programa de TV+ le consultaron al panelista sobre su vestimenta, que era diferente a otros días.

“Voy a la inauguración de una importante galería de arte. Voy a encontrarme con una persona allá. No lo conocen”, lanzó pícaro Jordi.

Ante tal declaración, la “Quintrala” le hizo la pregunta al hueso: “¿Por qué no lo vamos a conocer si nosotros conocemos a todos? A ver... ¡Entraste al mundo de la soltería, bien, uno más! Dicen que esta es la maldición de ‘Tal Cual’, vamos de a uno. No sé, la Marlen dijo que andaba sedienta, que prefiere no salir de su casa, porque si no se tienta. Dime una cosa ¿Tú volviste a la soltería?”

“Se murió la flor”, respondió con sinceridad el fotógrafo.

“Yo sabía, yo lo dije desde que lo conocí. Afírmense muchachos que Jordi vuelve a la pista. Yo le tengo un candidato hace años. Se lo presenté”, complementó Raquel Argandoña y contó cuando intentó hacer de cupido para que Jordi encontrara pareja.

Aunque Jordi reveló que esta relación tampoco funcionó puesto que nunca se enganchó de ese pretendiente. “Yo fui terco, porque me fui a estudiar a Estados Unidos en esa época y no prosperó”, expresó.