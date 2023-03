Daniela Aránguiz y su relación amorosa con Luis Mateucci: “No le hemos puesto nombre a nada”

Daniela Aránguiz reconoció este miércoles que si bien “Luis ha sido una persona muy linda conmigo”, a su actual acercamiento amoroso con Mateucci no desea ponerle un nombre más formal, ya que “no me siento preparada para tener una relación muy seria”.

En conversación con lun.com, la exesposa de Jorge Valdivia dio cuenta de su actual momento sentimental con el exchico reality, en medio del escándalo de los telefonazos de la diputada Maite Orsini y su relación sentimental con el retirado futbolista profesional.

No me siento preparada para tener una relación seria, sobre todo porque estoy en pleno proceso de divorcio. — Daniela Aránguiz

La nueva Daniela Aránguiz

“Luis ha sido una persona muy linda conmigo. Creo que él llegó a darme una cuota de felicidad, de chispa, de diversión que me faltaba. Él es muy chistoso, muy livianito de sangre, alguien joven, sin hijos ni preocupaciones, vive el día a día, vive de sus negocios, viaja harto, le gusta invitarme a cosas”, apunta Aránguiz, quien anoche nuevamente se dejó ver en redes sociales junto a Mateucci en el concierto que Romeo Santos ofreció en el Movistar Arena y estos últimos días se ha preparado para participar en el estelar “Aquí se baila”, de Canal 13.

“Lo que más me gusta de él es que siempre me considera, y antes no psaba, por ejemplo, que me invita a un bar con sus amigos y antes me decían: ‘¿Qué vas a hacer ahí, si son puros hombres?’. Me invita a bailar, a tomarnos un juguito, a almorzar, o a ir a una tienda de perfumes para regalarme algo”, celebró Daniela, quien de todos modos opta por no ponerle un nombre a su relación actual con el argentino.

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz estuvieron anoche en el concierto de Romeo Santos. Fuente: Instagram @luis_mateucciof @danyaranguizf.

“Yo lo paso bien con él, pero no le hemos puesto nombre a nada y es rico porque nos estamos conociendo así. No me siento preparada para tener una relación seria, sobre todo porque estoy en pleno proceso de divorcio y espero que pueda pasar lo más pronto posible, y que se lleguen a acuerdos y que no me pongan problemas para eso”, aclara Aránguiz, quien además celebra este cambio de vida.