“Fue el momento perfecto para salir de la competencia”: otra anunciada participante fue eliminada de “Aquí se Baila”

Este martes en un nuevo capítulo de eliminación en “Aquí se baila”, ocho parejas - Hernán Contreras y Fran Zepeda, Janis Pope y Felipe Basáez, Claudio Moreno y Laurita Vásquez, Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra, Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, Chantal Gayoso y Matías Falcón, Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, y Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala- se enfrentaron para escoger al tercer eliminado del programa conducido por Sergio Lagos.

En la que fue una noche romántica de adagios, la primera pareja en bailar en el escenario fue la de Lisandra Silva y Gianfranco Polidori, quienes bailaron “Yo quería”, de Christian Castro. Tras su presentación, Lisandra destacó que el desamor es algo que todos hemos vivido. “¿Quién no ha sido rechazado en la vida y no ha estado con alguien que le gusta pero no lo ama? Creo que siempre nos ha pasado en la vida”, confesó la cubana.

Los siguientes en presentarse fueron Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, quienes bailaron “Fuego de noche, nieve de día”, de Ricky Martin. Tras su presentación, ambos señalaron que el vértigo que padece Geraldine se quedó en la casa hoy, y que, luego de su primera derrota en el duelo pasado, “es importante caer para crecer”.

Lissandra Silva Canal 13

La siguiente pareja fue la de Chantal Gayoso y Matías Falcón, quienes bailaron “Así no te amará jamás”, de Amanda Miguel. Tras presentarse, Chantal se mostró decepcionada de lo ocurrido en su duelo debut. “Me dio pena, estaba con muchas ganas, pero lo entendí perfecto”, sostuvo.

La cuarta pareja en bailar fue la de Claudio Moreno y Laurita Vásquez, quienes bailaron “En carne viva”, de Raphael. Consultado por Sergio, Claudio dijo que se recontactó con sus ex compañeros del ballet Huganzas, con quienes bailó en los programas de Canal 13 desde 1983 hasta 1990. “Ellos están contentos, felices, me dan ánimo. Somos todos del mismo grupo etario y esto les da punch”, indicó.

Los próximos en presentarse fueron Hernán Contreras y Fran Zepeda, quienes bailaron “La incondicional”, de Luis Miguel. Tras su coreografía, Fran explicó que se hizo una herida en los dedos de su mano en ensayos, pero decidió igual acompañar a Hernán en esta presentación. “No me iba a perder la oportunidad de bailar aquí y acompañar a mi compañero que se sintió tan culpable”, indicó la bailarina. Hernán admitió que fue su responsabilidad porque en un ensayo la apretó más de la cuenta.

La siguiente presentación fue de Emmanuel Torres y Daniela Acevedo, quienes bailaron “Sin miedo a nada”, de Álex Ubago. Tras su presentación, mostraron las imágenes de las reacciones de Emmanuel y Daniela tras perder el duelo del capítulo pasado, donde la bailarina reclamó que los jurados fueron demasiado duros con ellos, que no han hecho tanta danza contemporánea, y que se vio como si tuvieran algo personal en su contra. Ya en el estudio, ella matizó asegurando que no quiso decir lo que dijo.

A continuación fue el turno de Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra, quienes bailaron “Yo te extrañaré”, de Tercer Cielo, canción dedicada a la fallecida abuela de Fernanda, Magaly Sotomayor. La participante terminó emocionada llorando desconsoladamente al terminar. “Estoy feliz de haber podido mostrar algo de mí. Esta presentación está dedicada a alguien que falleció. El programa me llegó justo en el velorio de mi abuela, y lo tomo como un regalo. Gracias a ella estoy acá, lo tomo como un aprendizaje, todo es gracias a ella y esta bufanda también es de ella”, dijo Fernanda a Sergio sobre la mujer fallecida el 25 de diciembre pasado.

La última presentación de la noche fue la de Janis Pope y Felipe “Negro” Basáez, quienes bailaron “Fuiste un trozo de hielo en la escarcha”, de Chayanne. Tras bailar, Janis indicó que le parece sorprendente que se le repitan oportunidades como estar en este tipo de espectáculos.

Finalmente se dieron a conocer las notas de Aníbal Pachano, que revelaron que también le puso un 10 a Fernanda y que los dos peores puntajes fueron Claudio, con 19 puntos, y Lisandra, con 15 puntos. En la batalla final entre ambos, Lisandra bailó 45 segundos de “Crazy in love”, de Beyoncé, y Claudio hizo lo mismo con “Runaway Baby”, de Bruno Mars. Luego de deliberar, en una decisión unánime del jurado, la nueva eliminada del programa fue Lisandra Silva.

“Agradezco muchísimo esta oportunidad. Fue hermoso, los chicos fueron una familia para mí”, dijo la cubana en pantalla.

“Sentí un gran alivio. Estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta. Fue el momento perfecto para salir de la competencia”, indicó Lisandra tras el cierre del capítulo, agregando que de todas maneras está disponible para regresar para un potencial repechaje.

Con ello, Lisandra se sumó como la tercera eliminada del programa, tras Paz Bascuñán y Rocío Marengo.