Gala Caldirola golpea la mesa y manda mensajes a envidiosos: “Tú sigue brillando aunque le moleste a los que viven en la oscuridad”

Este martes estaba muy fuerte el rumor de una noche a los besitos entre Pailita y Gala Caldirola. Esto durante la segunda versión de la rosada fiesta Bresh realizada en Espacio Riesco. En la fiesta también se encontraba Marcianeke junto a Ignacia Michelson, entre otros famosos.

Y Gala reaccionó con todo en sus redes sociales, argumentando que la gente le tiene envidia. “Hoy me desperté y pensé...tú sigue brillando aunque le moleste a los que viven en la oscuridad”, escribió en sus stories.

LEE MÁS: Los vieron en el VIP: Aseguran que Gala Caldirola estaba a los besos con querido cantante urbano

“Porque ya sabes que el envidioso se enoja cuando te tira tierra y ve que te salen flores”, precisó.

En la cuenta de Instagram Copuchas TV, se publicó un mensaje que les llegó: “Hola...sabes que vi tu última publicación y tengo que contarte algo que no me contaron, lo vi con mis propios ojos...pero porfa te pido que si cuentas algo, tapes mi nombre, porque igual me junto con algunos famosillos y dirán que soy sapa”, con esa petición comienza el mensaje que reveló el affaire entre el cantante urbano que tuvo un exitoso paso por Lollapalooza y la española.